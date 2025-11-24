Hentbol Süper Lig 14. Haftası Tamamlandı
Adventure Erkekler Hentbol Süper Lig'in 14. haftasında, ertelenen Nilüfer Belediyespor-Altınpost Giresunspor karşılaşması haricinde diğer maçlar tamamlandı. Güneysuspor, DEPSAŞ Enerji'yi 32-30 mağlup ederken, diğer sonuçlar arasında Ankara Hentbol'un Mihalıççık Belediyespor'a 49-26 kaybetmesi dikkat çekti.
Ardventure Erkekler Hentbol Süper Lig'in 14. haftası 3 Aralık'a ertelenen Nilüfer Belediyespor-Altınpost Giresunspor karşılaşması dışında tamamlandı.
Alınan sonuçlar şöyle:
Güneysuspor-DEPSAŞ Enerji As: 32-30
Ankara Hentbol-Mihalıççık Belediyespor: 26-49
Beykoz Belediyespor-İstanbul Gençlik: 27-39
Spor Toto-Trabzon Büyükşehir Belediyespor: 34-33
Beşiktaş-Köyceğiz Belediyespor: 39-19
Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor