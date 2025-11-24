Haberler

Hentbol Süper Lig 14. Haftası Tamamlandı

Güncelleme:
Adventure Erkekler Hentbol Süper Lig'in 14. haftasında, ertelenen Nilüfer Belediyespor-Altınpost Giresunspor karşılaşması haricinde diğer maçlar tamamlandı. Güneysuspor, DEPSAŞ Enerji'yi 32-30 mağlup ederken, diğer sonuçlar arasında Ankara Hentbol'un Mihalıççık Belediyespor'a 49-26 kaybetmesi dikkat çekti.

Ardventure Erkekler Hentbol Süper Lig'in 14. haftası 3 Aralık'a ertelenen Nilüfer Belediyespor-Altınpost Giresunspor karşılaşması dışında tamamlandı.

Alınan sonuçlar şöyle:

Güneysuspor-DEPSAŞ Enerji As: 32-30

Ankara Hentbol-Mihalıççık Belediyespor: 26-49

Beykoz Belediyespor-İstanbul Gençlik: 27-39

Spor Toto-Trabzon Büyükşehir Belediyespor: 34-33

Beşiktaş-Köyceğiz Belediyespor: 39-19

