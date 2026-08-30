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Manisa Büyükşehir Belediyespor, Süper Lig açılışında Üsküdar'ı devirdi

Manisa Büyükşehir Belediyespor, Süper Lig açılışında Üsküdar'ı devirdi
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Hentbol Kadınlar Süper Lig ilk haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Üsküdar Belediyespor'u 33-31 mağlup etti. İlk yarıyı 16-11 önde kapatan konuk ekip, ikinci yarıda da üstünlüğünü koruyarak sahadan galibiyetle ayrıldı.

Hentbol Kadınlar Süper Lig'in ilk haftasında Manisa Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Üsküdar Belediyespor'u 33-31 yendi.

Çamlıca Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın ilk yarısı, konuk ekibin 16-11 üstünlüğüyle sona erdi.

Manisa Büyükşehir Belediyespor, ikinci yarıda da üstünlüğünü devam ettirerek maçtan 33-31 galip ayrıldı.

Kaynak: AA
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