Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) ve Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) iş birliğindeki 'Hentbol İyileştirir Projesi (Handball Heals)' kapsamında oluşturulan gönüllü tim, Hatay ve Gaziantep'te faaliyetlerini sürdürdü. Proje kapsamında depremzedelere destek olmak, okula devam eden ve bölgede bulunan konteynerlerde yaşayan çocuklara moral vermek ve spor aracılığıyla psikososyal destek sağlamak amaçlanıyor.

Hentbol İyileştirir Projesi Hatay ve Gaziantep'te Faaliyetlerine Devam Ediyor

Avrupa Hentbol Federasyonu (EHF) ve Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) iş birliğindeki "Hentbol İyileştirir Projesi (Handball Heals)" kapsamında oluşturulan gönüllü tim, Hatay ve Gaziantep'te faaliyetlerini sürdürdü.

Türkiye Hentbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, proje kapsamında, depremzedelere destek olmak, okula devam eden ve bölgede bulunan konteynerlerde yaşayan çocuklara moral vermek ve spor aracılığıyla psikososyal destek sağlamak amaçlanıyor.

Bu kapsamda Kahramanmaraş'a giden THF çalışanı ve hentbolculardan oluşan gönüllü timinde; THF Genel Koordinatörü Zeki Pehlivan, THF Uluslararası Faaliyetler Koordinatörü Zeynur Pehlivan, 19 Yaş Altı Kadın Milli Takımı Antrenörü Hakan Dinler, Kahramanmaraş İl Temsilcisi Tuncay Kılınç ile antrenör Eyüp Sevim yer aldı.

İlk etkinlik, Baykar Konteyner Merkezi'nde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı görevlileri ve 60 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi. İkinci etkinlik ise Koç Umutkent Konteyner Kenti'nde yapıldı. Buradaki çalışmalara ise yaklaşık 100 çocuk katıldı.

Gaziantep'te yapılan organizasyonun ilki ise Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yapıldı. İl Temsilcisi Başar Ocak'ın da katılımıyla Şatırhöyük Ortaokulu'nda gerçekleştirilen etkinliğe yaklaşık 25 depremzede öğrenci katıldı.

Bu kentteki ikinci etkinlik ise merkezde bulunan Şahinbey Nesrin Mehmet Abar İlkokulu'nda gerçekleştirildi. Antrenör Murat Dur ve yardımcı antrenörlerinin destekleriyle yapılan etkinliğe 35 çocuk eşlik etti.