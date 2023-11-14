Hentbol Erkekler Türkiye Kupası'nda 1. tur mücadelesi iki maçla başladı
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Hentbol Erkekler Türkiye Kupası'nda 1. tur mücadelesi iki maçla başladı.
Hentbol Erkekler Türkiye Kupası'nda 1. tur mücadelesi iki maçla başladı.
Bursa Üçevler Spor Salonu'nda oynanan maçta Nilüfer Belediyespor, Konya Büyükşehir Belediyespor'u 31-26 mağlup ederken, Ankara Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Spor Salonu'ndaki karşılaşmada ise Rize Belediyespor, Köyceğiz Belediyespor'a 34-33 üstünlük sağladı.
Kaynak: AA / Spor