Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde 6. Hafta Maç Sonuçları

Adventure Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 6. haftasında çeşitli takımlar arasında oynanan maçlar tamamlandı. Sonuçlar ise Depsaş Enerji As 37-27 Trabzon Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş 38-27 İstanbul Gençlikspor, Güneysuspor 31-20 Rize Belediyespor, Nilüfer Belediyespor 44-28 Beykoz Belediyespor, Spor Toto 58-26 Ankara Hentbol, Köyceğiz Belediyespor 25-28 Mihalıççık Belediyespor şeklinde gerçekleşti.

Ardventure Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 6. haftası tamamlandı.

Karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

Depsaş Enerji As- Trabzon Büyükşehir Belediyespor: 37-27

Beşiktaş- İstanbul Gençlikspor: 38-27

Güneysuspor- Rize Belediyespor: 31-20

Nilüfer Belediyespor-Beykoz Belediyespor: 44-28

Spor Toto-Ankara Hentbol: 58-26

Köyceğiz Belediyespor-Mihalıççık Belediyespor: 25-28

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor
