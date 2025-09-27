Hentbol Erkekler Süper Ligi'nde 6. Hafta Maç Sonuçları
Adventure Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin 6. haftasında çeşitli takımlar arasında oynanan maçlar tamamlandı. Sonuçlar ise Depsaş Enerji As 37-27 Trabzon Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş 38-27 İstanbul Gençlikspor, Güneysuspor 31-20 Rize Belediyespor, Nilüfer Belediyespor 44-28 Beykoz Belediyespor, Spor Toto 58-26 Ankara Hentbol, Köyceğiz Belediyespor 25-28 Mihalıççık Belediyespor şeklinde gerçekleşti.
Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan - Spor