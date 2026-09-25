Hentbol Erkekler Süper Lig'de 5. hafta yarın Beşiktaş-Trabzon BŞB maçıyla başlıyor

Hentbol Erkekler Süper Lig'de 5. hafta yarın Beşiktaş-Trabzon BŞB maçıyla başlıyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre Erkekler Süper Lig'de 5. hafta karşılaşmaları yarın başlayacak. İlk gün Beşiktaş-Trabzon Büyükşehir Belediyespor maçı da oynanacak; hafta 27 Eylül'de Beykoz Belediyespor-Nilüfer Belediyespor ile tamamlanacak.
Hentbol Erkekler Süper Lig'de 5'inci hafta karşılaşmaları yarın başlayacak.
Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre, Erkekler Süper Lig'de 5'inci hafta maçlarının programı şöyle:
Yarın:
15.00 Beşiktaş - Trabzon Büyükşehir Belediyespor (THF Serdar Seymen)
15.00 Giresunspor - Mihalıççık Belediyespor (Hüseyin Avni Alparslan)
16.00 Göztepe Diyet Kapıma Gelsin - Spor Toto (Celal Atik)
17.00 İstanbul Gençlik - Güneysuspor (THF Serdar Seymen)
27 Eylül Pazar:
16.00 Beykoz Belediyespor - Nilüfer Belediyespor (THF Serdar Seymen)
Kaynak: AA