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Hentbol: Avrupa 18 Yaş Altı Erkekler Şampiyonası

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- İtalya: 41 - Türkiye: 23

Avrupa 18 Yaş Altı Erkekler Hentbol Şampiyonası'nda Türkiye, B Grubu'ndaki ikinci maçında İtalya'ya 41-23 yenildi.

Avrupa Şampiyonası'nda 20 yıl sonra mücadele eden Türkiye 18 Yaş Altı Erkek Hentbol Milli Takımı, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki organizasyonda İtalya ile karşılaştı.

Mücadelenin ilk devresini 20-10 geride tamamlayan milliler, sahadan 41-23 mağlup ayrıldı.

Grupta ikinci maçını da kaybeden milli takım, 1 Ağustos Cumartesi günü Almanya ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA
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