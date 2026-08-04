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18 Yaş Altı Erkeklerde Makedonya Mağlubiyeti

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- Türkiye: 27 - Kuzey Makedonya: 29

18 Yaş Altı Erkek Hentbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda Grup 1 sıralama turu ikinci maçında Kuzey Makedonya'ya 29-27 yenildi.

Türkiye Hentbol Federasyonunun açıklamasına göre 18 Yaş Altı Avrupa Hentbol Şampiyonası'nda 20 yıl sonra mücadele eden Türkiye, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki organizasyonda Kuzey Makedonya ile karşılaştı.

Milliler, mücadelenin ilk devresini 15-13 önde tamamlasa da sahadan 29-27 mağlup ayrıldı.

Ay-yıldızlı ekip, Avrupa Şampiyonası'nda Grup 1'de sırlama turu ilk maçında ise İsveç'e 41-32 kaybetti.

Türkiye, sıralama turunda 6 Ağustos Perşembe günü yeniden Kuzey Makedonya ile karşılaşacak.

Kaynak: AA
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