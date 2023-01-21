Türkiye'nin gururu oldu! Selçuk İnan'ın 16 yaşındaki prensi Yasin, Avrupa'da tarihe geçti

Başakşehir maçında gol atan Kasımpaşa'nın 16 yaşındaki futbolcusu Yasin Özcan, Süper Lig ve Avrupa'nın 5 büyük ligi de dahil olmak üzere bu sezon ağları sarsan en genç futbolcu olarak tarihe geçti.

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasındaki Kasımpaşa-Başakşehir maçına Yasin Özcan damga vurdu. Selçuk İnan'ın göreve gelişiyle kadroda yer bulan Yasin Özcan, hem Türkiye hem de Avrupa liglerinde zirveye oturdu. Yasin, 3-1 kaybettikleri Başakşehir maçındaki tek sayıyı kaydetti.

EN GENÇ GOLCÜ

Yasin Özcan bu sezon Spor Toto Süper Lig'de fileleri havalandıran en genç futbolcu oldu. Yasin Özcan, 16 yaş 276 gün ile Süper Lig & Avrupa'nın 5 büyük liginde gol atan en genç oyuncu olarak tarihe geçti.

İLK FUTBOLCU OLDU

Selçuk İnan yönetiminde ilk 11'e yerleşen 16 yaşındaki futbolcu, son dört resmi maçta da ilk 11'de yer aldı. 20 Nisan 2006 doğumlu olan genç yetenek, bir Süper Lig karşılaşmasına ilk 11'de çıkan 2006 doğumlu ilk oyuncu olmuştu.