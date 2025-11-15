Haberler

Hem teknik direktör hem de beden eğitimi öğretmeni! İnternetten izleyip futbolcu buluyor

Hem teknik direktör hem de beden eğitimi öğretmeni! İnternetten izleyip futbolcu buluyor
TFF 3. Lig 4. Grup'ta ikinci sırada yer alan Karşıyaka'yı zirve yarışında tutan Burhanettin Basatemür, 25 yıllık beden eğitimi öğretmenliğini teknik direktörlükle birlikte sürdürüyor. Genç futbolcuları vitrine çıkarmasıyla meşhur olan Burhanettin Basatemür, çoğu genç oyuncuyu video paylaşım sitesi YouTube'dan buluyor.

  • Burhanettin Basatemür, TFF 3. Lig 4. Grup'ta Karşıyaka'yı çalıştıran teknik direktör ve 25 yıldır beden eğitimi öğretmenidir.
  • Basatemür, YouTube'dan izlediği amatör lig videolarıyla futbolcu keşfetmektedir.
  • Basatemür'ün okulda keşfettiği Mert Önal, sezon başında Turgutluspor'dan 1'inci Lig ekibi Erzurumspor'a transfer olmuştur.

TFF 3. Lig 4. Grup'ta ikinci sırada bulunarak zirve yarışı veren Karşıyaka'yı çalıştıran teknik direktör Burhanettin Basatemür, aynı zamanda 25 yıldır aktif olarak beden eğitimi öğretmenliği yapıyor.

HEM TEKNİK ADAM HEM DE BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENİ

Türk futbolunda çoğu alt liglerden bin 24 profesyonel futbolcunun bahis oynadıkları gerekçesiyle PFDK'ya sevk edilmesinin yankıları sürerken, Basatemür futbolda gerçekten, 'Hoca' kimliğiyle öne çıkıyor. Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu mezunu olan 52 yaşındaki eski futbolcu Basatemür, halen Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki bir ortaokulda öğretmenlik görevini sürdürüyor. Antrenman saatlerini okuldaki derslerine göre ayarlayan tecrübeli teknik adam, sabahları küçük öğrencilerine beden eğitimi dersi verip ardından yeşil sahada futbolcularının başına geçiyor.

OKULDA KEŞFETTİ, 1'İNCİ LİG'E GİTTİ

Kariyerinde 5 yıl çalıştırdığı Somaspor'u 3'üncü Lig'de şampiyon yapan, 2'nci Lig'de Menemen FK'ya geçen sezon Play-Off oynatan Burhanettin Basatemür, Karşıyaka'da da şampiyonluk yarışı verirken, eğitimci kimliğini bırakmıyor. Birçok genç ve amatör futbolcunun hayatına dokunan Basatemür'ün görev yaptığı okulda keşfettiği oyunculardan 21 yaşındaki ön libero Mert Önal, sezon başında Turgutluspor'dan 1'inci Lig ekibi Erzurumspor'a transfer oldu.

YOUTUBE'DAN İZLEYİP FUTBOLCU BULUYOR

Çalıştırdığı takımlarda amatör liglerden ve altyapıdan keşfedip profesyonel yaptığı genç futbolcuları vitrine çıkaran Burhanettin Basatemür, çoğu genç oyuncuyu video paylaşım sitesi YouTube'dan buldu. Yıllardır her hafta fırsat bulduğu amatör maçları da saha kenarından izleyen Basatemür, bazı oyuncuları da YouTube'da yayınlanan amatör lig videolarından buldu. Basatemür son yıllarda Süper Lig ve 1'inci Lig'e keşfettiği Emrecan Bulut, Mahmut Şat, Rıdvan Dönmez, Mustafa Şengül, Eray Korkmaz, Üzeyir Ergün gibi isimleri kazandırmıştı.

