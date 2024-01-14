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HDI Sigorta Yalova Ortopedikler Spor Kulübü İzmir Büyükşehir Belediyespor'a mağlup oldu

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Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi A Grubunda yer alan HDI Sigorta Yalova Ortopedikler Spor Kulübü, İzmir Büyükşehir Belediyespor'a karşı oynadığı maçta 21 sayı farkla 56-77 kaybetti.

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi A Grubunda yer alan HDI Sigorta Yalova Ortopedikler Spor Kulübü, İzmir Büyükşehir Belediyespor'a karşı oynadığı maçta 21 sayı farkla 56-77 kaybetti.

Türkiye Basketbol Federasyonu) tarafından organize edilen Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi A Grubunda ikinci yarı maçları başladı. Yalova'yı ve ülkemizi Avrupa kupalarında temsil edecek olan HDI Sigorta Yalova Ortopedikler Spor Kulübü, A Grubunun 10. Haftasında İzmir Büyükşehir Belediyespor'u ağırladı. Yeşil Kırmızılılar parkeden 21 sayı farkla 56-77'lik yenilgiyle ayrıldı.

90. Yıl Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada Nadir Gürel, Serkan Cengiz ve R. Serkan Gülenç hakem üçlüsü görev yaptı. Oyuna etkili başlayan YOSK, ilk çeyreği 16-13 önde tamamladı. Konuk ekip, ikinci çeyrekte 2 sayı farkla skoru 28-30 yaparak devre arasına üstünlükle girdi. Üçüncü çeyrekte YOSK, baskı yapsa da İzmir Büyükşehir Belediyespor skoru 41-45 yaptı. Final periyodunda hücumunu arttıran konup ekip 56-77 'lik skorla evine galibiyetle dönmeyi başardı. Murat Saltan'ın öğrencileri ligin ilk yarısında İzmir'de oynanan karşılaşmayı 77-42'lik skorla kaybetmiş ve bu maçta da evinde yenilgiye uğrayarak rövanş maçını da alamadı. - YALOVA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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