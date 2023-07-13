Hazırlık maçı: Sivasspor: 3 - İstanbulspor: 0

DG Sivasspor, 2023-24 sezonu öncesi kamp çalışmaları kapsamında İstanbulspor ile oynadığı hazırlık maçını 3-0 kazandı. Yeni sezon hazırlarının ilk etabına Sivas'ta başlayan Sivasspor kamptaki ilk maçında Trendyol Süper Lig ekiplerinden İstanbulspor ile karşılaştı. Kulüp tesislerinde oynanan mücadeleden Sivasspor 3-0 galip ayrıldı. Mücadeleyi hakem Abdulkadir Bitigen yönetirken yardımcılıklarını ise Mustafa Savranlar ve Ahmet Ulu yönetti. Dördüncü hakem olarak ise Özgür Reha Alıcı görev yaptı. Teknik Direktör Servet Çetin maça; Emre Satılmış, Alaaddin Okumuş, Mehmet Albayrak, Samba Camara, Uğur Çiftçi, Kader Keita, Hakan Arslan, Samuel Saiz, Emrah Başsan, Max Gradel ve Clinton N'jie 11'iyle başladı. Yedeklerde; Ali Şaşal Vural, Murat Paluli, Özkan Yiğiter, Emirhan Başyiğit, Muhammed Emin Ergin, Kaan Onaran, Yunus Emre Konak, Talha Şeker, Eren Kaya, Armin Derlek, Emre Gökay, Mert Dursun ve Karol Angielski yer aldı. Kırmızı-beyazlı takımın gollerini 7. dakikada Emrah Başsan, 17. dakikada Clinton N'jie ve 83. dakikada Eren Kaya kaydetti.