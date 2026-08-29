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Körfez Basket'ten Fenerbahçe'ye Hazırlık Maçında 82-70'lik Üstünlük

Körfez Basket'ten Fenerbahçe'ye Hazırlık Maçında 82-70'lik Üstünlük
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Kocaeli temsilcisi Körfez Basket, sezon hazırlık maçında Fenerbahçe Tarfin'i 82-70 yendi. İzmit'teki karşılaşmada Körfez baştan sona üstün oynarken, skorboard arızası nedeniyle 3. çeyrekte maç yaklaşık 10 dakika durdu.

Hazırlık maçında Körfez Basket, Fenerbahçe'yi 82-70 mağlup etti.

Türkiye Basketbol Ligi'nde bu sene Kocaeli'yi temsil edecek olan Körfez Basket sezon açılışı için organize ettiği hazırlık maçında Fenerbahçe Tarfin'i konuk etti. İzmit'te oynanan karşılaşmaya bir eksikle çıkan Körfez ekibi maçın başından sonuna kadar Fenerbahçe'ye üstünlük kurdu. İlk çeyreği 24-16 geçilen karşılaşmanın ilk yarısı yeşil-siyahlıların 46-37'lik üstünlüğüyle tamamlandı. Kocaeli ekibinin özellikle dış atışlardan bulduğu sayılarla domine ettiği oyunun ikinci yarısında da tablo değişmedi. Maçın genelinde tabelada farkı iki hanelerde tutan Körfez Basket, Fenerbahçe'nin öne geçmesine izin vermezken karşılaşmadan da 82-70 galip ayrıldı. Maçın dikkat çeken anlarından biri de duraklama anı oldu. Skorboard arızası nedeniyle maç 3. çeyrekte yaklaşık 10 dakikalık durdu, oyuncular soğumamak için sahada ısınmak zorunda kaldı.

Salon: Yahya Kaptan Şehit Polis Recep Topaloğlu

Hakemler: Fatih Arslanoğlu, Kerem Yılmaz, Fatih Güler

Körfez Basket: Jonathan Christian Davis 23, Emre Ekşioğlu 10, Matt Mitchell 7, Oscar Cluff 7, Paulius Danusevicus 6, Mert Akay, Atahan Demirtaş, Efe Sarıca, Altan Çamoğlu 6, Alexander Reese 14, Filip Barna 9

Başantrenör: Serhan Kavut

Fenerbahçe Tarfin: Marcus Jerome Bingham, Wade Baldwin 2, Braxton Ellis Key 9, Shavon Shields 10, İgnas Sargiunas 10, Talen Tucker 2, Jonathan Juzang 13, Melih Mahmutoğlu, Landon Trent Forrest 4, Yiğit Yancı 5, William Yburn 4, Christopher Silva 4, Demircan Demir

Başantrenör: Sarunas Jasikevicius

1. Periyot: 24-16

Devre: 46-37

3. Periyot: 64-51

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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