Hayri Ülgen: Montella sistemi düzeltirse Bulgaristan deplasmanından galip döneriz

"İSPANYA KARŞISINDA EN BÜYÜK HATAYI MONTELLA YAPTI"

Hayri Ülgen, İspanya maçında alınan mağlubiyetin ardından teknik detaylara değinerek, "İspanya karşısında ilk hedef beraberlik olmalıydı. En büyük hatayı Vincenzo Montella yaptı" dedi. Ülgen, Türkiye'nin maça temposuz başladığını, pozisyon üretmeden bitirdiğini belirterek, "Yanlış kadro sisteminden değil, yanlış oyun sisteminden kaybettik" ifadelerini kullandı.

Tecrübeli isim, Bulgaristan deplasmanının kolay geçmeyeceğini dile getirerek, "Bu maçtan galibiyetle dönmezsek işimiz çok zor. Ancak Montella oyunu doğru kurgularsa kazanabiliriz" şeklinde konuştu. Ülgen ayrıca, Hakan Çalhanoğlu'nun Bulgaristan karşısında 100. milli maçına çıkacağını hatırlatarak, "Bu hem duygusal hem de tarihi bir maç olacak" dedi.

"KENAN YILDIZ VE ARDA GÜLER GELECEĞİN YILDIZLARI OLACAK"

Milli takımın genç yıldızlarını da değerlendiren Hayri Ülgen, Kenan Yıldız'ın kısa sürede gösterdiği performansla Avrupa futbolunun dikkatini çektiğini belirtti. "Kenan Yıldız dünyanın en iyi sayılı futbolcularından biri olacak" diyen Ülgen, Arda Güler için de "Müthiş bir sol ayağı var, top tekniği çok üst düzey. Bu iki isim Türkiye'nin geleceği" yorumunda bulundu.

Ülgen, kaleci pozisyonunda ise milli takımın sıkıntı yaşamayacağını vurgulayarak, "Kale yönünden hiçbir eksiğimiz yok. Mert Günok ve Uğurcan Çakır gibi güven veren kalecilerimiz var" ifadelerini kullandı. Röportajında geçmiş dönemlere de değinen Ülgen, "Bizim dönemimizde milli forma aşkı için oynardık, şimdi maalesef para için oynuyorlar" sözleriyle futbol kültüründeki değişime dikkat çekti.