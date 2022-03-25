Hayallerimizi Ronaldo yıkmış! Penaltı sırasında Burak Yılmaz'a olay hareket
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A Milli Takım'ın Portekiz'e 3-1 kaybettiği maça Burak Yılmaz'ın kaçırdığı penaltıda Ronaldo'nun da payı olduğu ortaya çıktı. Portekiz'in starı, kalecisine verdiği taktiklerle Burak'ın dikkatini dağıtmayı başardı.
Portekiz'e 3-1 kaybeden A Milli Takım, Dünya Kupası'na katılma şansını kaybetti. Kaptan Burak, kaçırdığı penaltıdan sonra Ay-Yıldızlı formayı bırakma kararı aldı.
GERGİNLİK ÇIKTI
Cristiano Ronaldo, Burak Yılmaz'ın penaltıyı kullanacağı sırada kısa süreli gerilim yaşadı. Burak'ın dikkatini dağıtmaya çalışan Ronaldo, Portekiz'in kalecisi Diogo Costa'ya verdiği taktiklerle amacına ulaştı.
ELLERİYLE YÖNLENDİRDİ
Ronaldo, Burak'ın arkasından kalecisine el hareketleriyle taktik verdi. Ronaldo, kaleci Diogo Costa'dan elleriyle Burak'ın dikkatini dağıtması için işaretler yaptı. Portekizli star penaltının kaçmasıyla büyük sevinç yaşadı.
Sizce Valerien İsmael Beşiktaş'ta başarılı olacak mı? #Beşiktaş | #Valerienİsmael— Haberler (@Haberler) March 25, 2022