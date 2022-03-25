Hayallerimizi Ronaldo yıkmış! Penaltı sırasında Burak Yılmaz'a olay hareket - Haberler

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Hayallerimizi Ronaldo yıkmış! Penaltı sırasında Burak Yılmaz'a olay hareket

Haberler.com - Ömer Özarslan - Spor
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A Milli Takım'ın Portekiz'e 3-1 kaybettiği maça Burak Yılmaz'ın kaçırdığı penaltıda Ronaldo'nun da payı olduğu ortaya çıktı. Portekiz'in starı, kalecisine verdiği taktiklerle Burak'ın dikkatini dağıtmayı başardı.

Portekiz'e 3-1 kaybeden A Milli Takım, Dünya Kupası'na katılma şansını kaybetti. Kaptan Burak, kaçırdığı penaltıdan sonra Ay-Yıldızlı formayı bırakma kararı aldı.

Hayallerimizi Ronaldo yıktı! Penaltı sırasında Burak Yılmaz'a olay hareket

GERGİNLİK ÇIKTI

Cristiano Ronaldo, Burak Yılmaz'ın penaltıyı kullanacağı sırada kısa süreli gerilim yaşadı. Burak'ın dikkatini dağıtmaya çalışan Ronaldo, Portekiz'in kalecisi Diogo Costa'ya verdiği taktiklerle amacına ulaştı.

Hayallerimizi Ronaldo yıktı! Penaltı sırasında Burak Yılmaz'a olay hareket

ELLERİYLE YÖNLENDİRDİ

Ronaldo, Burak'ın arkasından kalecisine el hareketleriyle taktik verdi. Ronaldo, kaleci Diogo Costa'dan elleriyle Burak'ın dikkatini dağıtması için işaretler yaptı. Portekizli star penaltının kaçmasıyla büyük sevinç yaşadı.

Hayallerimizi Ronaldo yıktı! Penaltı sırasında Burak Yılmaz'a olay hareket

Hayallerimizi Ronaldo yıktı! Penaltı sırasında Burak Yılmaz'a olay hareket

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor Servisi Haberler.com - Spor

A Milli Futbol Takımı, Cristiano Ronaldo, Burak Yılmaz, Spor, Haberler

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Yorumlar (1)

ADEM ÇELİKEL:

57 Sene sonra Portekiz'e ikinci golü zor atmışız ama suçlu Ronaldo

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