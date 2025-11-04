Haberler

Hatice Vandemir, Avrupa Judo Şampiyonası'nda Bronz Madalya Kazandı

Güncelleme:
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi milli sporcu Hatice Vandemir, Moldova'da düzenlenen U23 Avrupa Judo Şampiyonası'nda kadınlar 70 kg kategorisinde Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalya kazandı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi ve milli sporcu Hatice Vandemir, Moldova'nın başkenti Kişinev'de 31 Ekim-2 Kasım 2025 tarihleri arasında düzenlenen U23 Avrupa Judo Şampiyonası'nda büyük bir başarıya imza attı. Kadınlar 70 kilogram kategorisinde mücadele eden başarılı sporcu, rakiplerini geride bırakarak Avrupa üçüncülüğü elde etti ve bronz madalya kazandı.

Spor Bilimleri Fakültesi öğrencisi Hatice Vandemir'in şampiyonada elde ettiği üçüncülük başarısı üzerine açıklamada bulunan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, bu başarıdan duyduğu gururu ve mutluluğu dile getirerek sözlerinde şu ifadelere yer verdi:

"Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak sporu yalnızca fiziksel bir etkinlik değil; disiplin, azim, takım ruhu ve kararlılık gerektiren bir yaşam biçimi olarak görüyoruz. Değerli öğrencimizin U23 Avrupa Judo Şampiyonası'nda göstermiş olduğu üstün performansla hem bizleri hem de şehrimizi gururlandırmıştır. Üniversitemiz sporun her alanında deneyimli ve donanımlı akademik kadrosu, güçlü fiziki altyapısı ve sunduğu nitelikli eğitim programları sayesinde öğrencilerine bu gibi uluslararası müsabakalarda başarılar elde etmelerine katkı sağlamaktadır. Bu bağlamda Üniversitemizin Spor Bilimleri Fakültesi, genç yeteneklerin gelişimi için önemli bir kariyer merkezdir. Bu duygu ve düşüncelerle Ülkemizin genç sporcularına her daim destek sunan Gençlik ve Spor Bakanımız başta Sayın Dr. Osman Aşkın Bak ile Gençlik ve Spor Bakanlığı ailesine, üniversitelerimizin sportif gelişimini destekleyen Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanımız Sayın Prof. Dr. Erol Özvar ve YÖK ailesi olmak üzere herkese şükranlarımı sunuyorum. Şampiyonada Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalya almaya hak kazanan kıymetli öğrencimiz Hatice Vandemir'i ise canıgönülden tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Öğrencilerimize her zaman destek olan Spor Bilimleri Fakültemizin çok değerli hocalarına ve antrenörlerimize de emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Öğrencilerimizin elde ettiği bu başarıların, Üniversitemizin ulusal ve uluslararası camiadaki görünürlüğüne önemli katkılar sağlayacağına yürekten inanıyor, öğrencilerimizin başarılarının devamını temenni ediyorum." - ZONGULDAK

