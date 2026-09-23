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Hatice Akbaş, Polonyalı rakibini 5-0 yenip Avrupa finaline çıktı

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Bulgaristan'daki 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli boksör Hatice Akbaş, 51 kiloda Polonyalı rakibini 5-0 yenerek finale yükseldi. Büyüklerde Avrupa'da ilk kez finale çıkan Akbaş, 25 Eylül Cuma günü İspanyol Laura Fuertes Fernandez ile altın için ringe çıkacak.

Bulgaristan'da devam eden 2026 Avrupa Boks Şampiyonası'nda milli boksör Hatice Akbaş, finale yükseldi.

Başkent Sofya'daki Asics Arena'da düzenlenen organizasyonun gündüz seansında Hatice Akbaş, 51 kiloda ringe çıktı.

Yarı finalde Polonya'dan Natalia Kuczewka ile karşılaşan 25 yaşındaki milli boksör, rakibini 5-0 mağlup ederek finale adını yazdırdı.

Kariyerinde ilk kez 51 kiloda mücadele veren, büyüklerde ise Avrupa şampiyonalarında ilk kez finale çıkan Hatice'nin olimpiyatlarda gümüş madalyası ve dünya şampiyonluğu bulunuyor.

Hatice Akbaş, finalde 25 Eylül Cuma günü, Akdeniz Oyunları şampiyonu İspanyol Laura Fuertes Fernandez ile karşılaşacak.

"Hiçbir şey bizi yıldıramaz"

Finale çıktığı için mutluluğunu dile getiren Hatice, "Bu maç çeyrek final maçıma göre daha rahat geçti. Şu an finaldeyiz. İnşallah altını alacağıma canıgönülden inanıyorum. Benim bütün başarılarım 54 kiloda oldu. Kariyerimin hepsi 54 kiloda. Şu an yeni bir sıkletteyim ama ona rağmen çok iyi performans sergilediğimi düşünüyorum. Gerçekten hiçbir şey bizi yıldıramaz. Babam şu an köşemde değil, ayrıyız ama ben kalplerimizin bir olduğunu düşünüyorum. Ona çok teşekkür ediyorum. Buradan teşekkür etmek istediğim bir de Elif Şeker Hocam var. Bu süreci onunla birlikte geçirdim." ifadelerini kullandı.

Küçük yaşlardan beri babasıyla çalıştığını belirten milli sporcu, "Babamla 9 yaşımdan beri küçük bir ilçede kendi imkanlarımız dahilinde çalıştık ve buralara kadar geldik. Olimpiyat finali oynadım. Şu an kariyerimde eksik olan Avrupa finalini oynayacağım. Babamla çok büyük bir şey başardığımızı düşünüyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA
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