Hatice Akbaş gözünü olimpiyatlara dikti - Haberler

- Hatice Akbaş gözünü olimpiyatlara dikti

MALATYA - Malatya'da bodrum katında antrenmanlarını yaparak hazırlandığı Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda altın madalya kazanan milli boksör Hatice Akbaş yeni hedefinin 2024 Paris Olimpiyatları olduğunu söyledi.

Türkiye'nin ev sahipliğinde düzenlenen Dünya Kadınlar Boks Şampiyonası'nda 54 kiloda final maçında karşılaştığı Rumen rakibi Lacramioara Perijoc'yi yenerek dünya şampiyonu olan 21 yaşındaki milli boksör Hatice Akbaş şampiyonluk yolculuğunun çok zor şartlar altında gerçekleştiğini belirterek, yeni hedefinin 2024 Paris Olimpiyatları olduğunu söyledi.

İlk şampiyonluk 2016'da geldi

12 yıl önce boksa başladığını belirten milli boksör, "2010 yılında babamla birlikte boks sporuna başladım. Babamla birlikte çok zor mücadeleler verdik. Dünya şampiyonluğu imkansızlıklarla kazanıldı.2016 yılında yıldızlar kategorisinde ilk Avrupa şampiyonluğumu bundan bir kaç ay öncede büyükler Avrupa şampiyonluğunu kazandım. Şuan da ise 2022 Dünya Kadınlar Boks şampiyonuyum" dedi.

Farelerle birlikte antrenman yaptı

Sporculuk kariyerini çok zor şartlar altında sürdürdüğünü aktaran Akbaş, "Bizim doğru düzgün bir spor salonumuz olmadı. Çalıştığım spor salonun üst tarafında lağım boruları geçiyordu, farelerle birlikte yırtık eldivenlerle antrenman yapıyordum. Malzeme eksiliğinin yanı sıra salonun soğuk olması nedeniyle antrenman yapamıyordum. Babam güç antrenmanları için dağlarda koşturuyordu, taş attırıyordu" ifadelerini kullandı.

Yeni hedef 2024 Paris Olimpiyatları

Kariyerinin zirvesinde olduğunu belirterek yeni hedefinin 2024 Paris Olimpiyatları olduğunu kaydeden Akbaş, "Sporculuk hayatımın zirvelerinden birini yaşıyorum, bunun bir üst zirvesi olimpiyat şampiyonluğu. Bunun sözünü de veriyorum, inşallah ülkeme altın madalyayı getireceğim" dedi.

Beslenme konusu anneye emanet

Boksta beslenme konusunun önemine vurgu yapan Hatice Akbaş, "Ailem her anlamda yanımda oldu. Annem beslenmemle ilgili konuda uzman oldu. Bizim branşta beslenme konusu çok önemli. Babam zaten arkamdaki dağım ve ailemin son maçıma gelmesi beni motive etti. Akçadağ ilçesine gelecek olursak bütün Akçadağ halkına ve Akçadağ Belediye Başkanı Ali Kazgan'a teşekkür ediyorum. Belediye başkanımız bana maddi ve manevi her anlamda destek oldu. İstanbul'daki maçıma kadar geldi. Madalya törenime de çıktı tekrardan çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Yeteneğini babası keşfetti

Üç çocuğundan biri olan Hatice'deki yeteneği fark ederek onun üzerine yoğunlaştığını ifade eden baba Akbaş ise "Yıllardır boksla uğraştığım için 3 çocuğuma boks sporunu öğrettim. İlerleyen zamanlarda Hatice'de o yeteneği gördüm ve üzerine düştüm. Boksta 2015 de Türkiye Şampiyonu, 2016 da Avrupa şampiyonu oldu. Kamplarda çalıştı, ben çalıştırdım ilçemde insanın giremeyeceği spor salonunda malzeme eksikleri ile çok zor süreçlerde geçtik ve Hatice önce Avrupa sonra dünya şampiyonu oldu. Türk bayrağımızı göndere çektirdi, gururluyuz, mutluyuz" ifadelerine yer verdi.

İmkansızlıklar engel olamadı

Dünya şampiyonluğuna uzanan yolculuğunun çok zorlu geçtiğine dikkat çeken anne İlkay Akbaş da, "Kerem hoca ile evlendikten sonra hoca evde antrenman yapmaya başladı. Daha sonra katıldığı bir turnuvada üçüncülük kazandı. Dönemin kaymakamının da desteği ile sosyal yardımlaşma vakfında alınan 15 bin lira destek ile spor salonu açtık. Salon açıldı Kerem hoca üç çocuğumuzla birlikte diğer öğrencilere eğitim vermeye başladı. Bu başarı çok lüks salonlarda mı oldu hayır olmadı. Bodrum katında küf kokusundan nefes alınamazdı. Yeri geldi lağım borusu patladı, öğrenciler, eşim ve kızım gidip temizlediler" diye konuştu.