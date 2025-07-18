Hatayspor, Yeni Sezon Hazırlıklarını Kayseri'de Sürdürüyor

Hatayspor, Yeni Sezon Hazırlıklarını Kayseri'de Sürdürüyor
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1'inci Lig takımlarından Hatayspor, teknik direktör Murat Şahin liderliğinde Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezinde yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Ekip, hazırlık maçlarına yönelik taktik çalışmalar yapıyor.

BU sezon 1'inci Lig'de mücadele edecek Hatayspor, yeni sezon hazırlıklarını Kayseri'de Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde sürdürüyor.

1'inci Lig ekiplerinden Hatayspor, teknik direktör Murat Şahin yönetiminde bin 850 metre yükseklikteki Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezinde yeni sezona hazırlanıyor. Bordo-beyazlı ekip; kuvvet, dar alan ve taktik çalışması yaptı. Yaklaşık 1.5 saat süren antrenmanda ayrıca yarın Gaziantep FK ile oynanacak hazırlık maçının da taktiği çalışıldı. Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yarın saat 17.00'de Hatayspor ile Gaziantep FK karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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