Haberler ›› Spor ›› Hatayspor ve Antalyaspor Berabere Kaldı

Hatayspor ve Antalyaspor Berabere Kaldı

1 Aralık 2023 22:16 Son Güncelleme: 22:18 Abone Ol

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Hatayspor, Mersin Stadyumu'nda konuk ettiği Antalyaspor ile 3-3 berabere kaldı. Maçta birçok gol ve kartın olduğu görüldü.