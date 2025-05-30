Hatayspor'un Süper Lig Serüveni Sona Erdi
Hatayspor, Çaykur Rizespor ile oynayacağı maç için hazırlıklarını tamamladı. Düşmesi kesinleşen Hatayspor, Süper Lig'deki son maçına çıkacak.
HATAYSPOR, Süper Lig'in son haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Çaykur Didi Stadyumu'nda yarın saat 16.00'da oynanacak mücadele öncesinde Mersin Erdemli'de bulunan tesislerinde teknik direktör Murat Şahin yönetiminde süren antrenmanda futbolcular maçın taktiğini çalıştı. Ligden düşmesi haftalar öncesinde kesinleşen Hatayspor, Çaykur Rizespor maçıyla 5 yıllık Süper Lig serüveninin son maçına çıkacak. Hatayspor gelecek sezon 1'inci Lig'de mücadele edecek.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor