Hatayspor'un Süper Lig Serüveni Sona Erdi

Hatayspor'un Süper Lig Serüveni Sona Erdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatayspor, Çaykur Rizespor ile oynayacağı maç için hazırlıklarını tamamladı. Düşmesi kesinleşen Hatayspor, Süper Lig'deki son maçına çıkacak.

HATAYSPOR, Süper Lig'in son haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Çaykur Didi Stadyumu'nda yarın saat 16.00'da oynanacak mücadele öncesinde Mersin Erdemli'de bulunan tesislerinde teknik direktör Murat Şahin yönetiminde süren antrenmanda futbolcular maçın taktiğini çalıştı. Ligden düşmesi haftalar öncesinde kesinleşen Hatayspor, Çaykur Rizespor maçıyla 5 yıllık Süper Lig serüveninin son maçına çıkacak. Hatayspor gelecek sezon 1'inci Lig'de mücadele edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Erdoğan'ın Galatasaray'ı kabul ettiği toplantıdaki gizemli ismin kim olduğu ortaya çıktı

Dünkü görüşmedeki gizemli ismin kim olduğu ortaya çıktı
Şırdancı Mehmet 'eşini darp ettiği için gözaltına alındı' iddiası

Şırdancı Mehmet gözaltına alındı! İddialar oldukça vahim
Rekabet Kurulu'ndan Arzum'a satış fiyatları için dev para cezası

Ünlü ev aletleri firmasına rekor ceza
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Nurgül Yeşilçay'dan çok konuşulacak Cannes yorumu

Nurgül Yeşilçay'dan bomba Cannes yorumu
Tarifeli uçakta sürpriz yolcu! Ünlü şarkıcıyı gören bir daha baktı

Tarifeli uçakta sürpriz yolcu! Ünlü şarkıcıyı gören bir daha baktı
Cezaevindeki oğullarını ziyaretten dönen aileye kurşun yağdırdılar: 3 ölü, 3 yaralı

Cezaevi ziyaretinden dönen aileye kanlı pusu! Kurşun yağdırdılar
Metruk binada 3 insana ait kafatası ve kemikler bulundu

Metruk binadaki poşetleri açan hurdacılar hemen telefona sarıldı
Efecan Dianzenza ve Duygu Dianzenza ayrılıyor mu? Yasak aşk iddiası ortalığı karıştırdı

Örnek aile olarak gösteriliyordu! Survivor'da yasak aşk skandalı
14 metrelik çıplak kadın heykeli şehri ayağa kaldırdı

14 metrelik çıplak kadın heykeli şehri ayağa kaldırdı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.