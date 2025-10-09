Haberler

Hatayspor'un Olağanüstü Genel Kurulu Yeterli Çoğunluk Sağlanamadığı İçin Yapılamadı

Hatayspor'un Olağanüstü Genel Kurulu Yeterli Çoğunluk Sağlanamadığı İçin Yapılamadı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Hatayspor'un olağanüstü genel kurulu yeterli katılım olmadığından gerçekleştirilemedi, yeni tarih 16 Ekim olarak belirlendi. Kulüp başkanı Hikmet Çinçin, çözümün yerel yönetimler ve milletvekillerinde olduğunu vurguladı.

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Hatayspor Kulübü'nün olağanüstü genel kurulu, yeterli çoğunluk sağlanamadığı için yapılamadı. Genel kurulun, 16 Ekim Perşembe günü bu kez çoğunluk aranmaksızın gerçekleştirileceği açıklandı.

EXPO Kisecik Yerleşkesi'nde yapılması planlanan genel kurula, kulüp başkanı Hikmet Çinçin, yönetim kurulu üyeleri ve taraftarlar katıldı. Ancak yeterli sayıya ulaşılamayınca genel kurul gerçekleştirilemedi. Genel kurul toplantısının, 16 Ekim Perşembe günü çoğunluğa bakılmaksızın yapılacağı duyuruldu.

Kulüp Başkanı Hikmet Çinçin, burada yaptığı konuşmada, kongrede seçilecek olan ismin, takımı mevcut durumundan kurtaramayacağını savundu. Hatayspor'a herkesin el uzatması gerektiğini belirten Çinçin, "Burada çözüm şehrin büyüklerinde, Büyükşehir Belediyesinde, Hatay Valisinde ve bölge milletvekillerinde" dedi.

Çinçin, kongrede aday olmadığını ve hiçbir adaya da destek vermediğini kaydetti.

Kaynak: AA / Salim Taş - Spor
Trump'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Gazze teşekkürü

Trump kameralar önünde teşekkür etti: Erdoğan inanılmaz bir iş çıkardı
AK Parti ve DEM, 'Öcalan' sloganı konusunda ters düştü

AK Parti ve DEM, "Öcalan" sloganı konusunda ters düştü
Yönetim gözü kararttı! Galatasaray bomba bir transfer daha yapacak

Galatasaray bomba bir transfer daha yapıyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski eşine silahla rehin aldı, güçlükle ikna edildi

Genç kadının yaşadığı korku gözlerinden okundu
Yönetim gözü kararttı! Galatasaray bomba bir transfer daha yapacak

Galatasaray bomba bir transfer daha yapıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.