Hatayspor, Ümraniyespor hazırlıklarını tamamladı
ATAKAŞ Hatayspor, 1'inci Lig'in 22'nci haftasında yarın Eminevim Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.
ATAKAŞ Hatayspor, 1'inci Lig'in 22'nci haftasında yarın sahasında ağırlayacağı Eminevim Ümraniyespor maçının hazırlıklarını tamamladı.
Antakya Osman Çalgın Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Bekir İrtegün yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular maçın taktik antrenmanını gerçekleştirdi. Hataysporlu futbolcular antrenmanın ardından maç saatine kadar tesislerde kampa çekildi.
