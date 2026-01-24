Haberler

Hatayspor, Ümraniyespor hazırlıklarını tamamladı
Güncelleme:
ATAKAŞ Hatayspor, 1'inci Lig'in 22'nci haftasında yarın Eminevim Ümraniyespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girdi.

ATAKAŞ Hatayspor, 1'inci Lig'in 22'nci haftasında yarın sahasında ağırlayacağı Eminevim Ümraniyespor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Antakya Osman Çalgın Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Bekir İrtegün yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular maçın taktik antrenmanını gerçekleştirdi. Hataysporlu futbolcular antrenmanın ardından maç saatine kadar tesislerde kampa çekildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
