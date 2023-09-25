Hatayspor-Trabzonspor Maçı Sonrası Teknik Direktörlerden Açıklamalar

- Hatayspor- Trabzonspor maçının ardından

Nenad Bjelica: "Bizim adımıza bu maç sert bir darbe oldu"

Volkan Demirel : "Futbolun adaleti varsa maçın bize bir şekilde döneceğini biliyorduk"

MERSİN - Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Hatayspor- Trabzonspor maçı sonrası her iki takımın teknik direktörleri açıklamalarda bulundu.

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında Hatayspor, Mersin Stadyumu'nda konuk ettiği Trabzonspor'u 3-2 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, Hatayspor'u galibiyetten dolayı tebrik ederek, "Bizim adımıza çok büyük bir hayal kırıklığı oluşturan maç oldu. Özellikle son 20 dakika bizim için hayal kırıklığı oldu. Maçın genelinde, ilk 70 dakika oyunun kontrolünü elimizde tuttuk. Bu süre zarfında da zaten 2-0 öne geçtik, galip gelmeye de çok yakındık. İyi savunma yapıp, kontra ataklarla golleri bulmaya çalışacaktık. Maalesef iyi savunma yapamadık. Bunun yanında hücumda da etkinlik gösteremeyince rakibimiz 3-2 öne geçti ve maçta bu şekilde sonlandı. Bizim adımıza bu maç sert bir darbe oldu. Çünkü arka arkaya aldığımız iyi galibiyetler, iyi oyunlar sonrasında bizim adımıza çok sert bir darbe oldu. Gayet iyi oynayarak buralara gelmiştik" dedi.

"Maalesef bu maçta işler istediğimiz gibi gitmedi"

Oyuncu değişiklikleriyle ilgili sorulan soruyu da yanıtlayan Bjelica, "Değişiklik yaptığımız zaman neden değişiklik yaptınız, yapmadığınız zaman neden değişiklik yapmadığınız sorgulanıyor. Ancak her zaman hedef maçı kazanabilecek mantıklı değişiklikler yapmaktır. Değişiklikleri neden yaptık. Oyunlarımız çok efor sarf etmişti, yorulmuşlardı. Onları değiştirerek daha taze oyuncuları oyuna kadar maçı kazanmak istiyorduk. Beşiktaş maçıyla baktığınızda aynı değişiklikleri yaptık. Beşiktaş maçında işler iyi gitmişti ama maalesef bu maçta işler istediğimiz gibi gitmedi. Tekrar maçı izlemeden de, analiz etmeden de nerede hata yaptığımızı anlatabilmem mümkün değil. Ancak hedef her zaman maç kazandıracak mantıklı değişiklikleri yapmaktır" diye konuştu.

"Savaşın sonunda general olmak, yorum yapabilmek çok kolay"

Savaş sonrasında general olmanın çok kolay olduğunu vurgulayan Bjelica, "İşler bittikten sonra konuşabilmek çok daha kolay. Çünkü bir şey söylerken bir argümana dayalı olması lazım. Örneğin bunları ifade ederken hangi argüman, hangi kanıt yada hangi düşünceyle bunları söylediklerinin ifade edilmesi lazım. Örneğin şöyle bakabilirsiniz. Hangi maçımızda bizim takımımız son dakikalar da sıkıntı yaşadı. Örneğin bir tek Antalyaspor maçını sayabilirsiniz. Diğer hiçbir maçta bunu yaşamadık. Beşiktaş maçında da bu sıkıntıları yaşamadık. Bu yüzden bir şeyleri söylerken bunu bir argümana dayandırmak, bir kanıta dayandırmak gerekir. Hep söylediğim gibi savaşın sonunda general olmak, yorum yapabilmek çok kolay. Bugün ayrıca rakibimiz çok da şanslıydı. 3 tane kaleyi bulan şutları vardı, 3 gol buldular. Ancak her zaman tarih kazananları yazar" şeklinde konuştu.

"İlk 70 dakika rakibimiz gol şansı bulamadı"

"Takım rehavete kapıldı mı?" sorusunu yanıtlayan Bjelica, "Hatayspor tabi ki de çok iyi takım. Bundan zaten bahsetmiştim. Bugün rakibimiz ilk 70 dakika özellikle bakacak olursanız, son 20 dakika da oluşturdukları şansların hiçbirini sahaya yansıtamadılar. Buda bizim yaptığımız şeylerden birisiydi. Gol şansı olarak bakacak olursanız eğer rakibimize sıfır gol şansı verdik. Çünkü ilk 70 dakika da rakibimiz gol şansı bulamadı. Yediğimiz goller bizim zayıflıklarımız, belki bizim hatalarımızdan kaynaklanan gollerdir. Ancak onun dışında son 20 dakika maçı kontrol edebilseydik bu sonuç tabi ki böyle olmayacaktı çok daha farklı bir sonuçla karşılaşacaktık" ifadelerini kullandı.

Volkan Demirel : "Futbolun adaleti varsa maçın bize bir şekilde döneceğini biliyorduk"

Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel ise izleyenlere keyifli bir maç izlettiklerini belirterek, "Bundan dolayı çok mutluyum kazanmaktan da öte. Oyuncularıma maçtan önce de devre arasında da söyledim. Kazanacağımızı biliyorduk. Futbolun adaleti varsa maçın bize bir şekilde döneceğini biliyorduk. Penaltı pozisyonu var, gösterebilecek kırmızı kartlar var. Fazla da hakemle alakalı konuşmak istemiyorum ama fiziksel olarak 65'den sonra oyunun bize döneceğini biliyorduk. Trabzonspor'un opsiyonlarını biliyorduk. Direk oyunla uzun boylu oyuncularına gönderdikleri toplarla ikinci topu kazarak gol pozisyonu bulmaya çalıştılar ve gol oldu. İstatistik olarak da hem topun bizde olması hem girdiğimiz pozisyonlar hem kenar ortalar hem de kullandığımız kornerlerle tüm maçın üstünlüğü bizim elimizdeydi. Rakibimizin 2 pozisyonu var. O da gösterdiğimiz ve çalıştığımız pozisyonlardı. Ancak fiziksel olarak olduğumuz için 65'den sonra oyuncu değişikliklerinin de bize vermiş olduğu cevaba göre de oyuncuların müthiş bir galibiyeti hak ederek kazandılar" dedi.