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Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel: Biraz daha bitiriciliğimiz fazla olsaydı farklı bir şey konuşabilirdik

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Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Galatasaray mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, "Biraz daha bitiriciliğimiz fazla olsaydı farklı bir şey konuşabilirdik" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Hatayspor deplasmanda karşılaştığı Galatasaray'a 1-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konulan Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, "Takımımı tebrik ediyorum. Ben hatırlamıyorum bu sene Galatasaray Stadı'nda bu şekilde oyun sergileyen rakip takım. Bugün galip gelmenin ya da mağlup olmanın öneminin olmadığını, sahaya çıkıp iyi duruş sergilememiz gerektiğini söyledim. En iyi şekilde mücadele ettiler. Galatasaray'ı golü duran toptan. Buldukları pozisyonlar da duran toplardan oldu. Geriye koşturduğumuz, oyun kurulurken o baskıyı hissetmeden çıkışlar yaptığımız bir maç oldu. Defans arkasına attığımız toplarla pozisyon bulduğumuz bir maç oldu. Biraz daha bitiriciliğimiz fazla olsaydı farklı bir şey konuşabilirdik. Galatasaray bu sezon burada çok iyi oyunlar oynadı. Bugün biz de doğru oyun oynadık. Takımımı tebrik diyorum. Bugün yenilsek de 'galiptir bu golde mağlup' diye bir söz vardır" diye konuştu.

Galatasaray'ı çok iyi analiz ettiklerini ifade eden Demirel, "Galatasaray ligin üstünde bir takım. Puan tablosundaki yeri belli. Galatasaray gibi güçlü oyunu olan, taraftarı önünde çok rahat oynayan bir Galatasaray'a karşı ezilmedik. Mücadelenin üstünde iyi oynadığımızı düşünüyorum. 21 kere ceza sahası girdik. Biz kendi yağımızla bu kadar kavrulabiliyoruz. Çok sıkıntılarımız var. Ona rağmen bütün takım elinden geleni yaptı" şeklinde konuştu.

İptal olan gollerinin sorulması üzerine Volkan Demirel, "İnceleyemedim. Hakemler hakkında fazla konuşmak istemiyorum. Galatasaray'ın attığı golde de Carlos'a bir temas olabilir diye düşünüyorum. Ofsayt pozisyonunu bilemiyorum. Nasıl çizildi, bakıldı bilemiyorum. Bugün mağlubiyet, verilmeyen gol, faul hiç önemli değil. Benim takımım çok iyi bir duruş, performans gösterdi. Ben neyin, ne olduğunu bildiğim için gurur duydum. Hepsine teşekkür ediyorum" dedi.

Kümede kalmalarının şampiyonluk kadar değerli olduğunu ifade eden Demirel, "İnşallah bu sene kümede kalacağız. Sıfır bütçe ile kurulan bir takım var. Yüzdük yüzdük sonuna kadar geldik. Hatay'ı ligde tutup gelecek ile ilgili planlar yapmaya başlayacağız" diyerek sözlerini tamamlandı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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