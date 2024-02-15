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Hatayspor - Sivasspor Maçının Hakemi Belli Oldu

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Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Hatayspor ile Sivasspor arasında oynanacak maçta hakem Ümit Öztürk düdük çalacak.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Hatayspor ile Sivasspor arasında cumartesi günü oynanacak maçta hakem Ümit Öztürk düdük çalacak.

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında 17 Şubat Cumartesi günü Mersin Stadyumu'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak olan Hatayspor - Sivasspor müsabakasının hakemleri açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi intenet sitesinden yapılan duyuruya göre, karşılaşmada hakem Ümit Öztürk düdük çalacak. Öztürk'ün yardımcılıklarını Mehmet Kısal ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Burak Olcar olacak. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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