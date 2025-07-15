Hatayspor Sezon Başı Kamp Çalışmalarına Devam Ediyor
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Hatayspor, Kayseri Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde teknik direktör Murat Şahin yönetiminde antrenman yaparak sezon başı kamp hazırlıklarını sürdürüyor.
TFF 1'inci Lig ekiplerinden Hatayspor, Kayseri Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde yaptığı antrenmanla sezon başı kamp hazırlıklarını sürdürdü.
Teknik direktör Murat Şahin yönetiminde yapılan ve 1 saat 35 dakika süren antrenmanda ısınmanın ardından dar alan ve taktik çalışması gerçekleştirildi. Bordo-beyazlılar akşam saatlerinde yapacağı ikinci antrenmanla Vanspor maçının çalışmalarını tamamlayacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor