Hatayspor, Samsunspor'u 1-0 mağlup etti
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Hatayspor, Mersin Stadyumu'nda Samsunspor ile karşılaştı. Karşılaşmanın ilk yarısı Hatayspor'un 1-0 üstünlüğüyle geçildi.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Hatayspor, Mersin Stadyumu'nda Samsunspor ile karşılaşıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Hatayspor'un 1-0 üstünlüğüyle geçildi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
3. dakikada Doğukan Sinik'in uzun pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Strandberg topu ağlarla buluşturdu. 1-0
10. dakikada Kilama'nın uzun mesafeli pasında topla buluşan Kerim Alıcı'nın ceza alanı dışı sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.
14. dakikada Zeki Yavru'nun sol taraftan paslaşarak kullandığı köşe vuruşunda Holse'nin gelişine yaptığı vuruşta top üstten auta çıktı.
32. dakikada Zeki Yavru'nun sağdan kullandığı köşe vuruşunda defanstan seken topta Soner Gönül'ün ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta top auta gitti.
Hakemler: Burak Şeker, Murat Ergin Gözütok, Abdullah Uğur Sarı
Hatayspor: Erce, Kerim Alıcı, Kilama, Maksimovic, Ghoulam, Matondo, Ömer Faruk Beyaz, Doğukan Sinik, Rivas, Rui Pedro, Strandberg
Yedekler: Bekaj, Cemali Sertel, Burak Yılmaz, Boudjemaa, Görkem Sağlam, Abdülkadir Parmak, Dele Bashiru, Joelson Fernandes, Dadashov, Halil Dervişoğlu
Teknik Direktör: Volkan Demirel
Samsunspor: Okan, Soner Gönül, Alim Öztürk, Satka (Van Drongelen dk. 27), Zeki Yavru, Taylan Antalyalı, Osman Çelik, Ntcham, Emre Kılınç, Holse, Raman
Yedekler: Szumski, Yunus Emre Çift, Ait Benasser, Haluk Mustafa Tan, Muja, Fofana, Tait, Dimata, Ercan Kara
Teknik Direktör: Markus Gisdol
Gol: Strandberg (dk. 3) Hatayspor
Sarı kartlar: Kerim Alıcı (Hatayspor), Emre Kılınç (Samsunspor) - MERSİN