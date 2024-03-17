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Hatayspor, Samsunspor'u 1-0 mağlup etti

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Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Hatayspor, Mersin Stadyumu'nda Samsunspor ile karşılaştı. Karşılaşmanın ilk yarısı Hatayspor'un 1-0 üstünlüğüyle geçildi.

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Hatayspor, Mersin Stadyumu'nda Samsunspor ile karşılaşıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Hatayspor'un 1-0 üstünlüğüyle geçildi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada Doğukan Sinik'in uzun pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Strandberg topu ağlarla buluşturdu. 1-0

10. dakikada Kilama'nın uzun mesafeli pasında topla buluşan Kerim Alıcı'nın ceza alanı dışı sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla dışarı çıktı.

14. dakikada Zeki Yavru'nun sol taraftan paslaşarak kullandığı köşe vuruşunda Holse'nin gelişine yaptığı vuruşta top üstten auta çıktı.

32. dakikada Zeki Yavru'nun sağdan kullandığı köşe vuruşunda defanstan seken topta Soner Gönül'ün ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta top auta gitti.

Hakemler: Burak Şeker, Murat Ergin Gözütok, Abdullah Uğur Sarı

Hatayspor: Erce, Kerim Alıcı, Kilama, Maksimovic, Ghoulam, Matondo, Ömer Faruk Beyaz, Doğukan Sinik, Rivas, Rui Pedro, Strandberg

Yedekler: Bekaj, Cemali Sertel, Burak Yılmaz, Boudjemaa, Görkem Sağlam, Abdülkadir Parmak, Dele Bashiru, Joelson Fernandes, Dadashov, Halil Dervişoğlu

Teknik Direktör: Volkan Demirel

Samsunspor: Okan, Soner Gönül, Alim Öztürk, Satka (Van Drongelen dk. 27), Zeki Yavru, Taylan Antalyalı, Osman Çelik, Ntcham, Emre Kılınç, Holse, Raman

Yedekler: Szumski, Yunus Emre Çift, Ait Benasser, Haluk Mustafa Tan, Muja, Fofana, Tait, Dimata, Ercan Kara

Teknik Direktör: Markus Gisdol

Gol: Strandberg (dk. 3) Hatayspor

Sarı kartlar: Kerim Alıcı (Hatayspor), Emre Kılınç (Samsunspor) - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Trendyol Süper Lig Samsunspor Hatayspor Mersin Spor Güncel Haberler

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