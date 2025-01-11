Hatayspor, Rizespor'a 2-1 Mağlup Oldu

(ANKARA) - Hatayspor, Süper Lig'in 19. haftasında sahasında ağırladığı Rizespor'a 2-1 mağlup oldu

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Atakaş Hatayspor, Çaykur Rizespor'u konuk etti. Mersin Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Erkan Özdamar yönetti.

11.Dakikada Hatayspor oyuncusu Lemine Diack'ın kendi kalesine attığı golle Rizespor Hatayspor karşısında 1-0 öne geçti. 23. dakikada Bilal Boutobba skora beraberliği getiren golü attı ve Hatayspor skoru 1-1 yaptı. Rachid Ghezzal'ın 63. dakikada attığı gol ile Rizespor skoru 2-1 yaptı. Maç bu skorla bitti ve Hatayspor sahasında Rizespor'a 2-1 mağlup oldu.