Hatayspor, Pendikspor maçı hazırlıklarına başladı

Gaziantep FK maçında ilk 11 oynayan futbolcular yenileme çalışması yaparken diğer futbolcular saha çalışması yaptı. Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel yönetiminde, Macit Özcan Spor Kompleksi'nde yapılan ve 1 saat 25 dakika süren idmanda pas drili ve dar alan çalışması yapıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor