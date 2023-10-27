Hatayspor, Kayserispor'a 2-1 mağlup oldu
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Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Hatayspor, Mersin Stadyumu'nda karşılaştığı Kayserispor'a 2-1 mağlup oldu. Maçta Boa Morte ve Dadashov'un attığı gollerle Kayserispor galibiyete ulaştı.
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Hatayspor, Mersin Stadyumu'nda karşılaştığı Kayserispor'a 2-1 mağlup oldu.
47. dakikada sol kanattan Carlos Mane'nin kullandığı köşe atışında arka direkte Boa Morte'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-2
66. dakikada ceza sahası içerisinde Ali Karimi'nin müdahalesinde Dadashov'un yerde kalmasıyla hakem Sarper Barış Saka penaltı noktasını gösterdi.
68. dakikada Dadashov'un kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-2
80.dakikada Ramazan Civelek'in ara pasında ceza sahasında topla buluşan Bahoken'in vuruşunda kalesini terk eden Erce topu ayaklarıyla uzaklaştırdı.
85. dakikada Dele Bashiru'nun pasında topla buluşan Dadashov kaleci ile karşı karşıya kaldı. Bilal Beyazıt'ın yatarak müdahalesinde top kornere gitti.
90. dakikada Ghoulam'ın ceza sahası içerisine çevirdiği topta Kerim Alıcı'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Bilal'de kaldı.
Hakemler: Sarper Barış Saka, Abdullah Uğur Sarı, Sebahattin Altay
Hatayspor: Erce Kardeşler, Rigoberto Rivas (Joelson Fernandes dk. 76), Marcelin Kilama, Burak Bekaroğlu (Hodzic dk. 88), Ghoulam, Massanga-Matondo (Ömer Faruk Beyaz dk. 76), Aburjania (Rayane Aabid dk. 63), Strandberg (Kerim Alıcı dk. 63), Dele Bashiru, Lamkel Ze, Dadashov
Yedekler: Visar Bekaj, Cengiz Demir, Oğuzhan Matur, Görkem Sağlam, Recep Burak Yılmaz
Teknik Direktör Volkan Demirel
Kayserispor: Bilal Bayazıt, Gökhan Sazdağı, Hosseini, Attamah, Carole, Karimi, Kartal Yılmaz (Baran Gezek dk. 88), Boa Morte (Ramazan Civelek dk. 79), Cardoso (Anthony Uzodimma dk. 70), Thiam (Bahoken dk. 79), Carlos Mane (Ackah dk. 88)
Yedekler: Onurcan, Kolovetsios, Hasan Ali Kaldırım, Arif Kocaman, Talha Sarıaslan
Teknik Direktör Recep Uçar
Goller: Burak Bekaroğlu (dk.33 k.k.), Boa Morte (dk. 47) (Kayserispor), Dadashov (dk. 68) (Hatayspor)
Sarı kartlar: Burak Bekaroğlu, Dele-Bashiru, Dadashov, Visar Bekaj, Rayane Aabid (Hatayspor) - MERSİN