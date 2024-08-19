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Hatayspor, Kasımpaşa'yı 1-0 mağlup etti

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Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Hatayspor, Mersin'de Kasımpaşa'yı ağırladı ve karşılaşmanın ilk yarısı Hatayspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Hatayspor, Mersin'de Kasımpaşa'yı ağırlıyor. Karşılaşmanın ilk yarısı Hatayspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

11. dakikada soldan Aytaç'ın ceza sahasına ortaladığı topa yükselen Nuno da Costa'nın kafa şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta çıktı.

21. dakikada sağ kanattan gelişen Hatayspor atağında Kamil Ahmet'in ceza alanına ortasında savunmaya çarpan top Fernandes'in önünde kaldı, bu futbolcunun yakın mesafeden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

42. dakikada cezaalanı içerisinde topla buluşan Hajradinovic'in yakın mesafeden vuruşunda kaleci Erce meşin yuvarlağı kornere çeldi.

43. dakikada korner noktasından cezaalanına yapılan ortada arka direkte topla buluşan Mamadou Fall'un kafa vuruşunu kaleci Erce çeldi. Dönen topu Opoku tamamlarken, defans uzaklaştırdı.

Hakemler: Oğuzhan Çakır, Bahtiyar Birinci, Bilal Gölen

Hatayspor: Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Guy-Marcelin Kilama, Recep Burak Yılmaz, Cemali Sertel, Chandrel Massanga, Lamine Diack, Rui Pedro, Funsho Bamgboye, Joelson Mendes Fernandes, Carlos Strandberg

Yedekler: Visar Bekaj, Görkem Sağlam, Abdulkadir Parmak, Jonathan Okoronkwo, Selimcan Temel, Armin Hodzic, Kerim Alıcı, Cengiz Demir, Oğuzhan Matur, Rigoberto Rivas

Teknik Direktör: Özhan Pulat

Kasımpaşa: Gianniotis, Winck Neto, Sadık Çiftpınar, Nicholas Opoku, Yasin Özcan, Loret Sadiku, Aytaç Kara, Mamadou Fall, Hajradinovic, Ben Ouanes, Nuno da Costa

Yedekler: Ali Emre Yanar, Şant Kazancı, Kenneth Josiah Omeruo, Gökhan Gül, Ribeiro Dias Carlos Miguel, Yaman Suakar, Taylan Utku Aydın, Yunus Emre Atakaya, Kevin Manuel Rodrigus, Ali Sühan Demirel

Teknik Sorumlu: Barış Kanbak

Goller: Fernandes (dk. 21) (Hatayspor) - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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