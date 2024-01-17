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Atakaş Hatayspor, Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı

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Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, pas ve dar alan çalışması yaptı.

Atakaş Hatayspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda karşılaşacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Hatay ekibi, 20 Ocak Cumartesi günü Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda konuk olacağı Kasımpaşa maçı hazırlıklarına teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde başladı.

Erdemli Belediyesi Çeşmeli Futbol Sahası'nda gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, pas ve dar alan çalışması yaptı.

Kaynak: AA / Spor

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