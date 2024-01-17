Hatayspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı
Hatayspor, Süper Lig'in 21'inci haftasında deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Ziraat Türkiye Kupası'nda Sakaryaspor'u 5-1 ile geçerek son 16 turuna yükselen Atakaş Hatayspor'da futbolculara izin verilmezken, cumartesi günü oynanacak mücadelenin hazırlıkları sürdü. Teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde, Çeşmeli Futbol Sahası'nda yapılan ve 1 saat 25 dakika süren antrenmanda pas drili ve dar alan çalışması gerçekleştirildi. Hatayspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürecek.
Hatayspor, Süper Lig'in 21'inci haftasında deplasmanda oynayacağı Kasımpaşa maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Ziraat Türkiye Kupası'nda Sakaryaspor'u 5-1 ile geçerek son 16 turuna yükselen Atakaş Hatayspor'da futbolculara izin verilmezken, cumartesi günü oynanacak mücadelenin hazırlıkları sürdü. Teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde, Çeşmeli Futbol Sahası'nda yapılan ve 1 saat 25 dakika süren antrenmanda pas drili ve dar alan çalışması gerçekleştirildi. Hatayspor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürecek.