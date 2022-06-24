Hatayspor Kadın Futbol Takımı'nda teknik direktörlüğe Hilmi Bugüner getirildi - Haberler

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Hatayspor Kadın Futbol Takımı'nda teknik direktörlüğe Hilmi Bugüner getirildi

AA - Salim Taş - Spor
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Hatayspor Kadın Futbol Takımı'nda teknik direktörlüğe Hilmi Bugüner getirildi

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden Hatayspor, teknik direktör Hilmi Bugüner ile sözleşme imzaladı.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi ekiplerinden Hatayspor, teknik direktör Hilmi Bugüner ile sözleşme imzaladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, kadın futbol takımının teknik direktörlüğü için Hilmi Bugüner ile 1 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

Açıklamada, "Hilmi Bugüner, onursal başkanımız Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş, Genel Sekreterimiz Rahmi Vardı, Kadın Futbol Takımı idarecilerimiz Hasan Kılınç ve Ali Ak'ın katıldığı imza töreniyle kendisini 1 yıllığına bordo-beyaz renklerimize bağlayan imzayı attı." ifadelerine yer verildi.

AA / Salim Taş - Spor

TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş Hatayspor Futbol Spor Haberler

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