Üye Girişi
Haberler

Hatayspor, Gaziantep FK Maçında İlk Galibiyetini Arıyor

Hatayspor, Gaziantep FK Maçında İlk Galibiyetini Arıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'de 10 maçta galibiyet alamayan Atakaş Hatayspor, yarın Mersin'de Gaziantep FK ile karşılaşarak çıkışa geçmeyi hedefliyor. Kulüp Başkanı Levent Mıstıkoğlu, takımın her geçen gün daha iyiye gittiğini ve hakem kararlarından dolayı sıkıntı yaşadıklarını belirtti.

Trendyol Süper Lig'de henüz galibiyeti bulunmayan Atakaş Hatayspor, yarın Mersin'de konuk edeceği Gaziantep Fk'yi yenerek çıkışa geçmeyi hedefliyor.

Süper Lig'de çıktığı 10 maçta 3 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan bordo-beyazlı takım, topladığı 3 puanla 18. sırada yer alıyor.

Ligde son galibiyetini geçen sezonun 38. haftasında 26 Mayıs'ta Mersin'de 2-0 mağlup ettiği Çaykur Rizespor karşısında alan Hatayspor, yeni sezonda henüz 3 puanla tanışamadı.

Hatay temsilcisi, ligin 12. haftasında yarın Gaziantep FK ile yapacağı maçı kazanarak ilk galibiyetini almaya çalışacak.

Başkan Mıstıkoğlu: "Hatayspor bu ligde kalmaya devam edecek"

Atakaş Hatayspor Kulübü Başkanı Levent Mıstıkoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çeşitli nedenlerden dolayı lige istedikleri gibi başlayamadıklarını söyledi.

Özellikle hakem kararları nedeniyle puan kayıpları yaşadıklarını savunan Mıstıkoğlu, "Birçok maçta hakemlerin kurbanı olduk. Geçen hafta Eyüpspor maçında da göz göre göre hakem VAR'a çağrılarak golümüz iptal edildi. Artık bu hakemlerle bu ligin devam etmesi çok zor görünüyor. Galatasaray, Alanyaspor, Eyüpspor maçlarında maalesef hakemlerin katliamına uğradık. Hatayspor, deprem yemiş ve o kadar sıkıntı yaşamış bir ilin takımı olmasına rağmen hakemlerin bu tutumu hakikaten bizleri derinden üzmekte." diye konuştu.

Mıstıkoğlu, takımın her geçen gün daha iyiye gittiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Hatayspor bu ligde kalmaya devam edecek. Bununla ilgili kimse telaşa düşmesin. Bazen bireysel hatalardan bazen de hakemlerin yanlış kararlarından dolayı kötü sonuçlar alıyoruz. Kesinlikle bir çıkış olacak, bu gidişat duracak. Hazırlıklarımız gayet iyi gidiyor. Takım iyi top oynuyor aslında. Bunu kamuoyu da görüyor. Gaziantep FK karşısında Mersin'de oynayacağız. Kendi sahamız değil, aslında hep deplasmanda oynamanın dezavantajını yaşıyoruz. Buna ve hakemlere rağmen Gaziantep FK'yi yenip çıkışa geçeceğiz."

Kaynak: AA / Serkan Avci - Spor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kayyum atanan belediyelerle ilgili ilk yorum

Erdoğan'dan kayyum atanan belediyelerle ilgili ilk yorum

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden Mansur Yavaş'a yüklendi

Ebru'ya ödenen paraya itirazı var

 Narin Güran davasında 2. duruşma! O sözleri duyunca kendinden geçti

Narin davasında 2. duruşma! O sözleri duyunca kendinden geçti
Narin Güran davasında baba Arif Güran fenalaşarak hastaneye kaldırıldı

Baba Arif Güran hastaneye kaldırıldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
HAFTA SONU HAVA DURUMU | Hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur var mı? Az önce deprem mi oldu? 8 Kasım en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Öğretmen seminerleri ara tatilde ne zaman yapılacak? Ara tatil seminer takvimi! Ulaş Tuna Astepe kimdir? Ulaş Tuna Astepe kaç yaşında, nereli ve hangi dizilerde oynadı? ÖĞRETMEN MAAŞ ZAMLARI: 2025 Ocak ayı zamlı Öğretmen maaşı ne kadar olacak? SON DAKİKA: Arif Güran'a ne oldu? Arif Güran neden fenalaştı? Narin Güran davasının Mahkeme Başkanı kimdir? Hudutsuz Sevda son bölüm 40. bölüm full izle! Hudutsuz Sevda son bölüm neler oldu? Emirhan Çalışkan kimdir? Emirhan Çalışkan kaç yaşında ve nereli? ÖGG SONUÇLARI AÇIKLANDI! ÖGG sonuçları sorgulama ekranı linki ÖGG SINAV SONUÇLARI SORGULA: ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı? ÖGG sonucu sorgulama ekranı!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.