Hatayspor, Fenerbahçe'yi 4-2 Yenerek Önemli Bir Galibiyet Aldı

Hatayspor, Fenerbahçe'yi 4-2 Yenerek Önemli Bir Galibiyet Aldı
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Süper Lig'in 37. haftasında Hatayspor, evinde Fenerbahçe'yi 4-2 mağlup etti. Karşılaşmada Hatayspor'un gollerini Boutobba, Görkem Sağlam ve Okoronkwo kaydetti. Fenerbahçe'nin golleri ise En-Nesyri ve İrfan Can Kahveci'den geldi.

STAT: Mersin

HAKEMLER: Yiğit Arslan, Caner Özaral, Salih Mazlum

HATAYSPOR: Bekaj–Kamil Ahmet Çörekçi (Dk. 75 Kerim Alıcı), Recep Burak Yılmaz, Kilama, Cemali Sertel (Dk. 64 Fernandes), Cengiz Demir, Massanga (Dk. 75 Diack), Abdulkadir Parmak (Dk. 84 Bamgboye), Boutobba (Dk. 84 Alı Yıldız), Görkem Sağlam, Okoronkwo

FENERBAHÇE: Osman Ertuğrul Çetin, Mert Müldür, Skriniar, Djiku, Kostic, Oğuz Aydın (Dk. 63 Osayi-Samuel), Amrabat (Dk. 72 İsmail Yüksek), Tadic (Dk. 63 Szymanski), Talisca, Dzeko (Dk. 76 Cenk Tosun), En-Nesyri (Dk. 63 İrfan Can Kahveci )

Süper Lig'in 37'nci haftasında Hatayspor, Mersin'de Fenerbahçe'yi konuk etti. Karşılaşmayı Hatayspor 4-2 kazandı.

GOLLER: Dk. 44 Ertuğrul Çetin (kk), dk. 53 Boutobba, Dk. 63 Görkem Sağlam, Dk. 66 Okoronkwo (Hatayspor), Dk. 27 En-Nesyri, Dk. 90+4 İrfan Can Kahveci ( Fenerbahçe )

SARI KARTLAR: Dk. 69 Kamil Ahmet Çörekçi (Hatayspor), Dk. 69 Amrabat, Dk. 82 İsmail Yüksek ( Fenerbahçe )

KIRMIZI KART: Dk. 38 Mert Müldür ( Fenerbahçe )

9'uncu dakikada Fenerbahçe'nin soldan gelişen atağında Tadic'in ceza sahasına ortasına iyi yükselen En-Nesyri'nin müsait pozisyonda kafasında top üstten auta çıktı.

28'inci dakikada orta alanda kaptığı topla rakip ceza alanı önüne ilerleyen Fenerbahçeli Amrabat'ın şutunda kaleciden seken topu önünde bulan En-Nesyri takımını öne geçiren golü attı. 1-0.

41'inci dakikada kazanılan serbest atışta topun başına geçen Hataysporlu Görkem Sağlam'ın vuruşunda soluna uzanan kaleci Ertuğrul Çetin kornere uzaklaştırdı.

44'üncü dakikada kazanılan serbest atışta topun başına geçen Hataysporlu Massanga'nın sert şutunda direğe çarpan meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul Çetin'in sırtına çarparak ağlarla buluştu. 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

52'nci dakikada Fenerbahçe'nin sağdan gelişen atağında rakip ceza alanı içinde topla buluşan Talisca'nın vuruşunda kaleci Bekaj dışarıya çeldi, topu önünde bulan Dzeko'nun şutunda Kamil Ahmet Çörekçi son anda gol olmasını önledi.

53'üncü dakikada Fenerbahçe yarı alanına atılan uzun topa çıkan kaleci Ertuğrul Çetin'in ıskasında meşin yuvarlağı önünde bulan Hataysporlu Boutobba topu boş kaleye yuvarladı. 2-1.

58'inci dakikada Fenerbahçe'nin sağdan gelişen atağında Oğuz Aydın'ın arka direğe ortasında Dzeko'nun gelişine sert şutunda kaleci Bekaj auta çeldi.

60'ıncı dakikada Hatayspor'un soldan atağında Fenerbahçeli Skriniar'ın ceza alanına giren Cemali Sertel'e müdahalesinde hakem penaltı noktasını işaret etti.

62'nci dakikada topun başına geçen Hataysporlu Görkem Sağlam farkı ikiye çıkardı. 3-1.

67'nci dakikada gelişen Hatayspor atağında Görkem Sağlam'ın savunma arkasına pasına iyi hareketlenen Okoronkwo'nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 4-1.

90+4'üncü dakikada Fenerbahçe'nin gelişen atağında Talisca'nın pasıyla rakip ceza alanına hareketlenen İrfan Can Kahveci'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 4-2.

Karşılaşma 4-2 bitti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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