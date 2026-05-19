Atakaş Hatayspor yönetimi küme düşme cezasının kaldırılmasını istedi

TFF 1. Lig'den düşen Atakaş Hatayspor, yasa dışı bahis ve şaibe iddiaları nedeniyle bu sezon tüm liglerde küme düşmenin kaldırılması için TFF'ye çağrı yaptı. Kulüp, Devlet Bahçeli'nin önerisini desteklediğini açıkladı.

TFF 1'inci Lig'den 2'nci Lig'e düşen Atakaş Hatayspor'da yönetim kurulu, bu sezon ligden düşmenin kaldırılması için Türkiye Futbol Federasyonu'na çağrıda bulundu.

Atakaş Hatayspor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Bu sezon tüm profesyonel liglerimizi gölgeleyen yasa dışı bahis, şike ve şaibe iddiaları, futbolumuzun adalet zeminine ve temiz rekabet ilkelerine ciddi zarar vermiştir. Böylesine kirli iddiaların ve saha dışı faktörlerin konuşulduğu bir ortamda, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin Türk sporunun namusunu ve adaletini korumak adına yaptığı tarihi çağrıyı Hatayspor Kulübü olarak sonuna kadar destekliyoruz. Sayın Bahçeli'nin, tüm liglerde küme düşmenin kaldırılması yönündeki basiretli ve adil önerisi, futbolumuzun geleceği için yegane çıkış yoludur. Kulübümüz, 6 Şubat deprem felaketinden bu yana zaten olağanüstü ve zorlu şartlar altında var olma mücadelesi verirken, tüm liglere sirayet eden bu şaibe ikliminin de mağduru olmuştur. Dürüstlüğün zedelendiği bir sezonda küme düşme müessesesinin işletilmesi, Türk futbolunun her kademesinde alın teri döken suçsuz kulüplerin cezalandırılması anlamına gelecektir. Sayın Devlet Bahçeli'nin de vurguladığı gibi; temiz futbolun tesisi adına, üzerinde şüphe bulutları dolaşan bu sezonun tüm lig kademelerinde küme düşme olmadan tescil edilmesi hukuki ve vicdani bir zorunluluktur. Türkiye Futbol Federasyonu ve ilgili tüm makamları bu haklı çağrıya kulak vermeye davet ediyor; Türk futbolunun adaletine ve kulüplerin haklarına sahip çıkan Sayın Devlet Bahçeli'ye şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

