Hatayspor'da ayrılık! Aboubakar'ın sözleşmesi feshedildi
Süper Lig'e veda eden Atakaş Hatayspor'da Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar ile yollar ayrıldı. Taraflar, karşılıklı anlaşarak sözleşmeyi feshetti.
Trendyol Süper Lig'de küme düşmesi daha önce kesinleşmiş olan Atakaş Hatayspor'da ayrılık yaşandı.
ABOUBAKAR'A VEDA
Hatayspor, yaz transfer döneminde Beşiktaş'tan kadrosuna kattığı Vincent Aboubakar ile yollarını ayırdı. Kırmızı-siyahlılar, Aboubakar'ın sözleşmesini karşılıklı anlaşmayla feshetti. Hatayspor, yıldız ismin sözleşmesinin feshedildiğini TFF'ye bildirdi.
HATAYSPOR PERFORMANSI
Bu sezon Hatayspor'da 28 maçta süre bulan Kamerunlu futbolcu, 8 gol attı ve 2 asist yaptı.