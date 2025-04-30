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Hatayspor, Başakşehir Maçına Hazırlanıyor

Hatayspor, Başakşehir Maçına Hazırlanıyor
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SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor, Başakşehir maçı için antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik direktör Murat Şahin yönetiminde yapılan idmanda taktik çalışmaları gerçekleştirildi.

SÜPER Lig ekiplerinden Hatayspor, sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla Süper Lig'in 34'üncü haftasında, Mersin Stadyumu'nda oynayacağı Başakşehir maçının çalışmalarını sürdürdü. Teknik direktör Murat Şahin yönetiminde, Erdemli Atış Poligonu'nda gerçekleştirilen ve 1 saat 45 dakika süren idmanda hava topu, dar alan ve taktik çalışması gerçekleştirildi. Hatayspor, hazırlıklarını akşam antrenmanıyla sürdürecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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