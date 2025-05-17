Hatayspor, Adana Demirspor'u 5-0 Mağlup Etti

Hatayspor, Adana Demirspor'u 5-0 Mağlup Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Süper Lig'in 36. haftasında Hatayspor, Adana Demirspor'u deplasmanda 5-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Maçta goller Boutobba ve Okoronkwo'dan geldi.

STAT: Yeni Adana

HAKEMLER: Ömer Faruk Turtay, Kemal Elmas, Emre Doğu

ADANA DEMİRSPOR: Deniz Dönmezer, Arda Okan Kurtulan, Abdulsamet Burak (Dk.74 Ali Arda Yıldız), Burhan Ersoy, Osman Kaynak (Dk.46 Fougeu), Tayfun Aydoğan, Bünyamin Balat, Maestro, Alioui, Ozan Demirbağ (Dk.46 Aksel Aktaş), Barasi

HATAYSPOR: Emir Dadük, Cemali Sertel, Kilama (Dk.58 Yiğit Ali Buz), Recep Burak Yılmaz, Kerim Alıcı, Kamil Ahmet Çörekçi ( Dk.58 Abdulkadir Parmak) Görkem Sağlam (Dk.74 Baran Sarka), Massanga, Fernandes, Boutobba (Dk.64 Bamgboye), Okoronkwo (Dk. 64 Deniz Aksoy)

GOLLER : Dk. 10, Dk. 61 Bouttaba, Dk.26, Dk. 38 Okoronkwo, Dk. 56 Fernandes, ( Hatayspor )

SARI KART: Aksel Aktaş, Tayfun Aydoğan ( Adana Demirspor ) Cemali Sertel, Bamgboye, Recep Burak Yılmaz ( Hatayspor )

SÜPER Lig'in 36'ncı hafta karşılaşmasında Adana Demirspor, sahasında konuk ettiği Hatayspor'a 5-0 mağlup oldu.

Hatayspor 1 - 0 öne geçti. 10'uncu dakikada Bünyamin Balat'ın ters pasında araya giren Boutobba ceza sahası dışından düzgün vuruşla Hatayspor'u 1-0 öne geçirdi.

11'nci dakikada Aliou çalımlarla ceza sahasına girdikten sonra çektiği şut direkten oyun alanına döndü. Dönen topta Maestro'nun ceza sahası dışından çektiği şut kaleci Dadük'te kaldı.

Hatayspor farkı 2'ye çıkardı. 26'ncı dakikada sağ kanatta topla buluşan Boutobba çalım attıktan sonra topu ceza sahasına gönderdi. Ceza sahasında topla buluşan Okoronkwo'nun çektiği şutla Hatayspor farkı 2'ye çıkardı. 2-0

Hatayspor penaltı kazandı. 37'nci dakikada Osman Kaynak'ın Okoronkwo'ya yaptığı müdahale sonrası maçın hakemi VAR incelemesinin ardından hakem Ömer Faruk Turtay beyaz noktayı gösterdi.

Hatayspor 3-0 öne geçti. 38'nci dakikada Okoronkwo'nun penaltı vuruşunu kaleci Deniz Erdönmezer kurtardı. Dönen topu önünde bulan Okoronkwo yaptığı vuruşla Hatayspor'u 3-0 öne geçirdi.

Hatayspor farkı 4'e çıkardı. 56'ncı dakikada Boutobba'nın vuruşunda top Burhan Ersoy'un eline çarptı, hakem beyaz noktayı gösterdi. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Fernandes yaptığı düzgün vuruşla Hatayspor'u 4-0 öne geçirdi.

Hatayspor skoru 5-0'a getirdi. 61'nci dakikada Okoronkwo'nun pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Boutobba, düzgün vuruşla farkı 5'e çıkardı. 5-0.

Maçta başka gol sesi çıkmadı ve Hatayspor, Adana Demirspor'u deplasmanda 5-0 mağlup etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Cemal Ersen'den sert açıklama: Fenerbahçe'ye kazığı Aziz Yıldırım attı

Çok konuşulacak sözler: Fenerbahçe'ye kazığı Aziz Yıldırım attı
Hukuk mücadelesini kazandılar, kararı davul zurnayla teslim ettiler

Hukuk mücadelesini kazandılar, kararı böyle teslim ettiler
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
FA Cup'ta tarihe geçen final! Crystal Palace, Manchester City'i devirdi

Penaltı kaçtı Guardiola yıkıldı! Tarihlerindeki ilk kupayı kazandılar
Fenerbahçe'de 20 milyon euroluk hem sevindiren hem de üzen transfer gelişmesi

20 milyon euroluk hem sevindiren hem de üzen transfer gelişmesi
Trump Katar'da görüp 'Perfecto' diyerek övdü! Türkiye'den gönderilmiş

Trump Katar'da görüp "Perfecto" diyerek övdü! Türkiye'den gönderilmiş
Sezen Aksu, Serdar Ortaç, Teoman... İşte ünlü isimlerin memleketleri

Herkes İzmirli sanıyordu, gerçek başka çıktı
'Kasa' olarak tabir edilen Ertan Yıldız itirafçı oldu, anlattıkları İmamoğlu'nu zora sokacak

İtirafçı olan İmamoğlu'nun kasasından dava seyrini değiştirecek sözler
Gölge başkan Ertan Yıldız itirafçı oldu! Ekrem İmamoğlu'yla ilgili neler anlattı neler

Gölge başkan itirafçı oldu! İmamoğlu'yla ilgili neler anlattı neler
Demet Akalın tepki gösterdi: Uygulamaya son verin

Demet Akalın görüntülere tepki gösterdi: Gerçekten onur kırıcı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.