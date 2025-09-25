Hatayspor 9 Ekim'de olağanüstü kongreye gidiyor

Samim SELÇUK/ HATAY, –HATAYSPOR Kulübü Başkanı Hikmet Çinçin, kulübün 9 Ekim'de olağanüstü kongreye gideceğini açıkladı.

Hatay Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Çinçin, art arda alınan olumsuz sonuçların ardından olağanüstü kongreye gitme kararı aldıklarını söyledi. 10 Ocak günü kulüp başkanlığına seçildikten sonra Süper Lig'den düşen Hatayspor'un, TFF 1'inci Ligde geride kalan 7 haftada art arda yaşadığı puan kayıplarının ardından eleştirilerin hedefi haline gelen Çinçin, "Sezon başından beri süren ama Boluspor maçıyla ayyuka çıkan bir başarısızlık var. Ama biz hakem kararlarının arkasına sığınmıyoruz. 1'inci Lig'e düştük, bizi şampiyon adayı olarak gösterdiler. Fenerbahçe'yi, Trabzonspor'u yenmemiz, Göztepe'den beraberlik alıp Galatasaray'ı elimizden kaçırmamız bizi de ümitlendirdi. Ama büyük sorunlar yaşadık. Efatur otobüslerini aldı. Kampa belediye otobüsü ile gittik. Kayseri Erciyes ile aynı otelde kaldık. Onlarda son model otobüsleri vardı. Bu teknik kadronun moralini bozar. Sağ olsun Hatay Büyükşehir Belediyesi bize daha sonra bu hizmeti verdi. Daha sonra futbolcularla yapılan mukaveleler de sorunlu. Mersin'den Erdemli Poligon Alanı'na gitmek 1,5 saat sürüyordu. Bu bizi yıprattı. Bu takım hiç olmazsa Hatay'da maç yapsın dedik. İskenderun Sarıseki Stadı'nın eksiklerinin giderilmesi lazım. İlk maçı burada oynasak sonuç belki daha farklı olurdu. En azından iç saha konforu olurdu. Mersin'de Hatayspor aleyhine düdük çalmak kolay. Yüzde 30 sonuçlar fark ederdi diye düşünüyorum. Hatay büyük bir felaket yaşadı. Mersin doğru seçimdi. Ama daha sonraki planlama yanlıştı. Biz bunu fark ettik bu sene İskenderun'da oynamayı istiyoruz. 19 Ekim'deki Çorum maçı orada oynanacak. 9 aylık görev süresinde Valimiz Mustafa Masatlı'ya, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk'e, bölge milletvekillerine, HBB Genel sekreterine teşekkür ederim. Kimseye kırgın değilim. Vali ve Başkan çok yoğun çalışıyor. İkisi de Hatay için şans. Hatayspor'daki yönetim krizini 24-48 saat içinde çözeceğini inanıyorum" dedi.

'İSTİFA ETMEYİ DÜŞÜNMÜYORUM'

Takımı kongreye taşıyacaklarını vurgulayan Çinçin, "İstifa etmeyi düşünmüyorum. Bu takımı kongreye taşıyacağız. Iğdır maçından bağımsız olarak kongre kararı alacaktık. Ama takım olumsuz etkilenmesin diye erteledik. Ben sorumluluktan kaçmıyorum. Yüksek maliyetli futbolculardan çıkmaya çalıştık. Gelir getirici olanları da 1'inci Lig'de 8 yabancı futbolcuyla oynayabiliyorsunuz. Fernandes'i satarak 8'e düştük. Rivas 880 bin Euro alıyordu. Sağ beke bu rakamın verilmesi sıkıntı. Calvo 33 yaşında 500 bin bonservis kendine 800 bin maaş verilmiş. Süper ligde 4 büyükler haricinde stoperine 450 bin doların üstünde veren takım yok. Bu maaş çok yüksek. Aboubakar'a 1 milyon 400 bin Euro verdiğin zaman ödeyemiyorsun. Limiti aşarsan futbolcuyu yönetemiyorsun. Transfer yasağını yönetim gizliyordu. Bizim dönemde FIFA'ya 100 milyon TL para ödendi. Transfer yasağı 140 bin Euro'yu ödersek bitiyor. İnşallah bundan sonra kimse transfer yasağıyla uğraşmaz" diye konuştu.

'CALVO'YA HAKKIMI HELAL ETMİYORUM'

Birçok futbolcunun 'Beni gönder' diyerek kapısını çaldığını kaydeden Çinçin şöyle devam etti:

"Calvo'ya hakkımı helal etmiyorum. Galatasaray maçının ardından beni gönderin dedi. O maçtan sonra aldığı kartları oynadığı oyunu gördünüz. Onu transfer yasağı varken gönderemezdik. Transfer yasağının suçlusu biz değiliz. 41 milyon TL parayla bize kulüp devredildi. Biz de 9 ayda 343 milyon TL harcadık. 301 milyon TL gelir elde etmişiz. Yeni yönetimin 9 Eylül'de oluşması lazım. Yoksa yeni yönetime büyük kaybı olur. Şu an 1,5 maaş gerideyiz. 1 ay daha gecikirse futbolcular ihtar çeker ve haksız fesih olur. Ay sonuna kadar maaşları ödemeye çalışacağız. Hatay'da çok kıymetli maddi olarak da kuvvetli iş insanları var. Onların da Hatayspor yönetimine talip olması güzel olur. Lütfü Savaş döneminde oluşan Belediye başkanının görevlendirdiği bir başkan modeli iyiydi. Ben geçiş döneminde bu tür bir modelin oluşması fikrindeyim. İskenderun'da maçlara başladıktan sonra başka şehire dönülmemeli. İskenderun'da 30 odalı bir tesis yapılmalı. Gelecek sezon da Hatayspor'un kendi şehrinde olması lazım. Stadın bitmesi yetmez, 30 odalı tesis ve 2 çim saha lazım. Bugün ben kampa gitsem gelsem yol 9 saat sürüyor. Takımın buradan da yönetilmesi mümkün değil. 400-500 bin Euro'yu tedarik ederek alacakları ödeyeceğiz. Aday olacaklar her vasıtayla bana ulaşabilir. Tüm belgeleri kendilerine veririm. Tüm yetkilileri Pazar günü oynanacak Bandırma maçına davet ediyorum. Bodrum maçıyla da bizim yükümlülük bitecek. 2 galibiyetle bitirme niyetindeyim. Hugo Almeida ve ekibine sahip çıkılmalı. Çok sayıda adale sakatlığı verdik. Saha çok sert. Oraya her gün 6 tanker su getiriyoruz. Seçilecek arkadaşlar zorluğu göreceklerdir. Tüm talip arkadaşlara başarı diliyorum. İskenderunspor da şehrimizin bir değeridir ve şu anda örnek bir model olarak yönetiliyor. İskenderunspor'umuza da destek olunması için buradan tüm yetkililerimize çağrıda bulunuyorum."

Hatayspor, TFF 1'inci Lig'de geride kalan 7 haftada 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet ile topladığı 3 puanla ligin 18'inci sırasında düşme hattında yer alıyor.