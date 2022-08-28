Hatay haberi: Spor Toto Süper Lig: Kasımpaşa: 1 - A. Hatayspor: 0 (İlk yarı) Spor Haberleri Hatay gündem haberine göre Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa, sahasında A. Hatayspor ile karşı karşıya geliyor. Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Kasımpaşa, sahasında A. Hatayspor ile karşı karşıya geliyor. Maçın ilk yarısı Kasımpaşa'nın 1-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı. Maçtan dakikalar (İlk yarı) 4. dakikada sağ taraftan Hadergjonaj'ın içeri çevirdiği topla ceza sahası dışı sağ tarafında buluşan Hajradinovic'in kaleye sokularak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti. 10. dakikada sol çaprazdan ceza sahası içine giren El Kaabi'nin şutunda meşin yuvarlak kaleci Ertuğrul'dan döndü. Dönen topu takip eden Lobjanidze'nin dar açıdan tekrar yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kendisine çarparak auta gitti. 19. dakikada sağ taraftan Hadegjonaj'ın yerden yaptığı ortada ceza sahası içinde Eysseric'in direkte yaptığı vuruşta meşin yuvarlak uzak direğin yanından auta gitti. 36. dakikada ceza sahası içi sol tarafından Celine'nin içeri çevirdiği topa kale önünde Hajradinovic'in yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0 41. dakikada ceza sahası içi sağ tarafından Eysseric'in yerden içeri çevirdiği topa kale önünde Bahoken'in yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Erce'den oyun alanına döndü. 44. dakikada sol kanatta topla buluşan Celina'nın ortasında Fall kafa vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlağı kaleci Erce oyun alanına çeldi. Stat: Recep Tayyip Erdoğan Hakemler: Mert Güzenge xx, Ömer Tevfik Özkoç xx, Cemil Tunç xx Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran xx, Hadergjonaj xxx, Graovac xx, Sadık Çiftpınar xx, Ben Ouanes xx, Turgay Gemicibaşı xx, Fall xx, Hajradinovic xxx, Eysseric xx, Celina xxx, Bahoken xx Yedekler: Erdem Canpolat, Bruma, Tunay Torun, Yunus Mallı, Oğuzhan Efe Yılmaz, Ahmet Engin, Erdem Çetinkaya, Mehmet Feyzi Yıldırım, Aytaç Kara, Berat Kalkan Teknik Direktör: Şenol Can Hatayspor: Erce Kardeşler xx, Kamil Ahmet Çörekçi xx, Vranjes xx, Falette xx, Adekugbe xx, Boudjemaa xx, Ribeiro xx, Aabid xx, Lobjanidze xx, El Kaabi xx, Sadık Baş xx Yedekler: Abdullah Yiğiter, Onur Ergün, Musa Çağpıran, Saint Lo, Recep Burak Yılmaz, Muhammet Mert, Varga, Burak Öksüz, Engin Can Aksoy, Bertuğ Özgür Yıldırım Teknik Direktör: Serkan Özbalta Gol: Hajradinovic (dk. 36) (Kasımpaşa) (Bora Akyol - Samet Yalçın/İHA) Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor Hatayspor Kasımpaşa Spor Güncel Haberler

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