Hatay haber... Spor Toto Muaythai Süper Ligi 3'üncü ayak müsabakaları Hatay'da yapıldı Hatay haberler... Spor Toto Muaythai Süper Ligi 3'üncü ayak müsabakaları, Hatay'da tamamlandı. Spor Toto Muaythai Süper Ligi 3'üncü ayak müsabakaları, Hatay'da tamamlandı. 2023 Avrupa Şampiyonası için milli takım seçmesi niteliği de taşıyan organizasyon, Arsuz İlçesinde düzenlendi. Atatürk Kent Meydanı'na kurulan ringde yapılan 7 müsabakada rakiplerini yenen Ezgi Yılmaz, Sercan Koç, Melis Naz Talun, Nejat Derin, Büşra Beyazbal, Umut Eryılmaz ve Gülden Atilla şampiyon oldu. Dereceye giren sporculara ödüllerini Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, Arsuz Belediye Başkanı Asaf Güven ve diğer protokol üyeleri verdi. Spor AA / Burak Milli Hatay Spor Haberler

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