Haber : Hatay haber... Spor Toto Muaythai Süper Ligi 3'üncü ayak müsabakaları Hatay'da yapıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TEKNOLOJİ

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hatay haber... Spor Toto Muaythai Süper Ligi 3'üncü ayak müsabakaları Hatay'da yapıldı

 - Güncelleme:
Hatay haber... Spor Toto Muaythai Süper Ligi 3'üncü ayak müsabakaları Hatay'da yapıldı

Hatay haberler... Spor Toto Muaythai Süper Ligi 3'üncü ayak müsabakaları, Hatay'da tamamlandı.

Spor Toto Muaythai Süper Ligi 3'üncü ayak müsabakaları, Hatay'da tamamlandı.

2023 Avrupa Şampiyonası için milli takım seçmesi niteliği de taşıyan organizasyon, Arsuz İlçesinde düzenlendi.

Atatürk Kent Meydanı'na kurulan ringde yapılan 7 müsabakada rakiplerini yenen Ezgi Yılmaz, Sercan Koç, Melis Naz Talun, Nejat Derin, Büşra Beyazbal, Umut Eryılmaz ve Gülden Atilla şampiyon oldu.

Dereceye giren sporculara ödüllerini Türkiye Muaythai Federasyonu Başkanı Hasan Yıldız, Arsuz Belediye Başkanı Asaf Güven ve diğer protokol üyeleri verdi.

AA / Burak Milli - Spor

Hatay Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title