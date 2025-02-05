Hatay'da maç sonu sinirler gerildi! Şenol Güneş taraftarlarla tartıştı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. Lig ekibi İskenderunspor ile karşılaşan Şenol Güneş yönetimindeki Trabzonspor, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

MAÇ SONU TARTIŞMA ÇIKTI

Depremden sonra ilk kez İskenderun'da oynanan mücadelede takımını desteklemek için stadyuma gelen taraftarlar maç sonu bordo mavililerin hocası Şenol Güneş ile tartışma yaşadı.

"NE DEDİĞİNİ VOLKAN'DAN DİNLE"

Maçın bitiminin ardından yedek kulübesinin hemen arkasında bulunan tribündeki bazı taraftarlarla sözlü diyaloğa giren Şenol Güneş, kendisine tepki gösterenlere karşılık verdi.

NE OLMUŞTU?

Hatırlanacağı üzere Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Bodrumspor ile oynanan maç öncesi Volkan Demirel ile yaşadığı gerilimle dikkat çekmişti. Güneş'in elini sıkmayan Volkan Demirel, tecrübeli hocaya 6 Şubat depremleri sonrası yaptığı açıklamalar nedeniyle böyle bir tepki gösterdiğini açıklamıştı. Volkan Demirel'in açıklamaları sonrası oluşan gündem sonrası Şenol Güneş de bir açıklama yapıp sözlerinin gereksiz bir yere çekildiğini ve asıl hedefinin federasyon olduğunu söylemişti.