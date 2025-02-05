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Hatay'da maç sonu sinirler gerildi! Şenol Güneş taraftarlarla tartıştı

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Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2. Lig ekibi İskenderunspor ile berabere kaldıkları maç sonrasında Hatayspor taraftarlarından tepki aldı. Maçın ardından taraftarlarla sözlü diyaloğa giren Güneş, kendisine tepki gösterenlere karşılık verdi. Yaşanan gerginlikte bazı taraftarların Güneş'e, ''Ne dediğini Volkan'dan dinle'' sözleriyle yüklendiği duyuldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. Lig ekibi İskenderunspor ile karşılaşan Şenol Güneş yönetimindeki Trabzonspor, sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

MAÇ SONU TARTIŞMA ÇIKTI

Depremden sonra ilk kez İskenderun'da oynanan mücadelede takımını desteklemek için stadyuma gelen taraftarlar maç sonu bordo mavililerin hocası Şenol Güneş ile tartışma yaşadı.

"NE DEDİĞİNİ VOLKAN'DAN DİNLE"

Maçın bitiminin ardından yedek kulübesinin hemen arkasında bulunan tribündeki bazı taraftarlarla sözlü diyaloğa giren Şenol Güneş, kendisine tepki gösterenlere karşılık verdi.

NE OLMUŞTU?

Hatırlanacağı üzere Trabzonspor Teknik Direktörü Şenol Güneş, Bodrumspor ile oynanan maç öncesi Volkan Demirel ile yaşadığı gerilimle dikkat çekmişti. Güneş'in elini sıkmayan Volkan Demirel, tecrübeli hocaya 6 Şubat depremleri sonrası yaptığı açıklamalar nedeniyle böyle bir tepki gösterdiğini açıklamıştı. Volkan Demirel'in açıklamaları sonrası oluşan gündem sonrası Şenol Güneş de bir açıklama yapıp sözlerinin gereksiz bir yere çekildiğini ve asıl hedefinin federasyon olduğunu söylemişti.

Hatay'da maç sonu sinirler gerildi! Şenol Güneş taraftarlarla tartıştı
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıTIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

Şenol istifa

Yorum Beğen18
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Haber YorumlarıKalazaR AstrangeR:

Şu Milli maçta, Milli takım taraftarına sinkaflı küfür eden volkanı mı dinleyecekmiş.bi diktirin gidin ve futbol konuşun,

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Yorum Beğenme20
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Haber YorumlarıAli Süleyman:

İnanılır gibi değil Şenol Hoca böyle tahriklere gelip nasıl taraftarla tartışmaya girer hayret doğrusu.

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