Hatay'da duygu seli! Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu tribünde hüngür hüngür ağladı - Haberler

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Hatay'da duygu seli! Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu tribünde hüngür hüngür ağladı

Haberler.com - Spor
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Trabzonspor'a 38 yıl sonra şampiyonluğu yaşatan Başkan Ahmet Ağaoğlu, Hatayspor maçında duygusal anlar yaşadı. Bordo-mavili futbolcuların sahaya çıkarken Hatayasporlu oyuncular ve tribünler tarafından alkışlanması sonrası Ahmet Ağaoğlu tribünde gözyaşlarına boğuldu.

Süper Lig'in 36. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Hatayspor'la 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmada bordo-mavililerin başkanı Ahmet Ağaoğlu gözyaşlarına boğuldu.

AHMET AĞAOĞLU GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Trabzonsporlu futbolcular sahaya çıkarken, Hataysporlu oyuncular saha girişinde sağlı sollu dizildi. Bordo-mavili futbolcuları alkışlarla karşılayan Hataysporlu futbolculara, taraftarlar da destek verdi. Bu sırada Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu gözyaşlarına boğuldu.

Hatay'da duygu seli! Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu tribünde hüngür hüngür ağladı

Hatay'da duygu seli! Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu tribünde hüngür hüngür ağladı

Haberler.com - Spor

Trabzonspor, Süper Lig, Hatayspor, Spor, Haberler

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