Hatay'da duygu seli! Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu tribünde hüngür hüngür ağladı
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Trabzonspor'a 38 yıl sonra şampiyonluğu yaşatan Başkan Ahmet Ağaoğlu, Hatayspor maçında duygusal anlar yaşadı. Bordo-mavili futbolcuların sahaya çıkarken Hatayasporlu oyuncular ve tribünler tarafından alkışlanması sonrası Ahmet Ağaoğlu tribünde gözyaşlarına boğuldu.
Süper Lig'in 36. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Hatayspor'la 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmada bordo-mavililerin başkanı Ahmet Ağaoğlu gözyaşlarına boğuldu.
AHMET AĞAOĞLU GÖZYAŞLARINA BOĞULDU
Trabzonsporlu futbolcular sahaya çıkarken, Hataysporlu oyuncular saha girişinde sağlı sollu dizildi. Bordo-mavili futbolcuları alkışlarla karşılayan Hataysporlu futbolculara, taraftarlar da destek verdi. Bu sırada Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu gözyaşlarına boğuldu.
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