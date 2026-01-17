Hata yapmadılar! Hull City'nin Premier Lig inadı sürüyor

İngiltere Championship 27. hafta maçında Southampton ile Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City karşı karşıya geldi. Hull City, mücadeleyi 2-1'lik skorla kazandı.

2 GOLLE KRİTİK 3 PUAN

Hull City'ye galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Kyle Joseph ve 34. dakikada Charlie Hughes attı. Southampton'ın tek golü 71. dakikada Ross Stewart'tan geldi.

PREMIER LİG İNADI SÜRÜYOR

Bu sonuçla birlikte Premier Lig yolunda play-off iddiasını sürdüren Hull City, 44 puana yükseldi. Southampton ise 33 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Hull City, Preston deplasmanına konuk olacak. Southampton, kendi evinde Sheffield United'ı konuk edecek.