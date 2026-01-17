Haberler

Hata yapmadılar! Hull City'nin Premier Lig inadı sürüyor

Güncelleme:
İngiltere Championship 27. hafta maçında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Southampton'ı deplasmanda 2-1 mağlup etti.

  • Hull City, Southampton'ı 2-1 yendi.
  • Hull City'nin gollerini Kyle Joseph 20. dakikada ve Charlie Hughes 34. dakikada attı.
  • Hull City, 44 puanla Championship'te Premier Lig play-off iddiasını sürdürüyor.

İngiltere Championship 27. hafta maçında Southampton ile Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City karşı karşıya geldi. Hull City, mücadeleyi 2-1'lik skorla kazandı.

2 GOLLE KRİTİK 3 PUAN

Hull City'ye galibiyeti getiren golleri 20. dakikada Kyle Joseph ve 34. dakikada Charlie Hughes attı. Southampton'ın tek golü 71. dakikada Ross Stewart'tan geldi.

PREMIER LİG İNADI SÜRÜYOR

Bu sonuçla birlikte Premier Lig yolunda play-off iddiasını sürdüren Hull City, 44 puana yükseldi. Southampton ise 33 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Hull City, Preston deplasmanına konuk olacak. Southampton, kendi evinde Sheffield United'ı konuk edecek.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
