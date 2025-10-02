Haberler

Hasibe Gökçe Uslu, Yamaç Paraşütü Dünya Kupası Ön Eleme Şampiyonası'nda Üçüncü Oldu

Denizli'yi temsil eden Hasibe Gökçe Uslu, Yamaç Paraşütü Dünya Kupası Ön Eleme Şampiyonası'nda Kadınlar klasmanında üçüncülük elde ederek önemli bir başarıya imza attı. Yarışma, Konya'nın Karapınar ilçesinde gerçekleştirildi ve 4 ülkeden 80 sporcu katıldı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde 15-21 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Yamaç Paraşütü Dünya Kupası Ön Eleme Şampiyonası (PRE-PWC) ve Türkiye Yamaç Paraşütü Şampiyonası sona erdi. Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından organize edilen şampiyonada, 4 ülkeden 80 sporcu mücadele etti.

Yarışmalar, Karapınar'ın Göktepe ve Dört Sivri mevkilerinden gerçekleştirilen kalkışlarla başladı. Sporcular, kendilerine verilen parkurları tamamlamak için gökyüzünde kıyasıya rekabet etti. Yarışmalar; genel klasman, kadınlar, gençler, sport ve Türk pilotlar olmak üzere farklı kategorilerde düzenlendi.

Yamaç Paraşütü Mesafe Yarışmasında mücadele eden Hasibe Gökçe Uslu, Kadınlar Klasmanı Üçüncüsü olarak elde ettiği bu başarıyla Denizli'ye gurur kaynağı oldu. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
