Hasibe Gökçe Uslu, Yamaç Paraşütü Dünya Kupası Ön Eleme Şampiyonası'nda Üçüncü Oldu

Yamaç Paraşütü Dünya Kupası Ön Eleme Şampiyonasında Denizli'yi temsil eden Hasibe Gökçe Uslu, Kadınlar klasmanında üçüncü olarak önemli bir başarıya imza attı.

Konya'nın Karapınar ilçesinde 15-21 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Yamaç Paraşütü Dünya Kupası Ön Eleme Şampiyonası (PRE-PWC) ve Türkiye Yamaç Paraşütü Şampiyonası sona erdi. Türkiye Hava Sporları Federasyonu tarafından organize edilen şampiyonada, 4 ülkeden 80 sporcu mücadele etti.

Yarışmalar, Karapınar'ın Göktepe ve Dört Sivri mevkilerinden gerçekleştirilen kalkışlarla başladı. Sporcular, kendilerine verilen parkurları tamamlamak için gökyüzünde kıyasıya rekabet etti. Yarışmalar; genel klasman, kadınlar, gençler, sport ve Türk pilotlar olmak üzere farklı kategorilerde düzenlendi.

Yamaç Paraşütü Mesafe Yarışmasında mücadele eden Hasibe Gökçe Uslu, Kadınlar Klasmanı Üçüncüsü olarak elde ettiği bu başarıyla Denizli'ye gurur kaynağı oldu. - DENİZLİ