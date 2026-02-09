Hasan Şaş, Galatasaraylı taraftarların çok beğendiği isme salladı: 30 milyon Euroluk topçu değil

Spor yorumcusu Hasan Şaş, Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor'u 3-0 mağlup ettiği maçı sporON YouTube kanalında değerlendirdi.

''30 MİLYON EUROLUK TOPÇU DEĞİL''

Gösterdiği performansla taraftarın beğenisini kazanan Noa Lang'ın 30 milyon euro değerinde bir oyuncu olmadığını belirten Hasan Şaş, "Noa Lang'a 30 milyon euro verilmesine karşıyım. Ne yaparsa yapsın 30 milyon euroluk bir oyuncu değil.'' dedi.

''NEREYE KADAR VERECEKSİNİZ 30 MİLYON EUROLARI''

Sözlerine devam eden Şaş, ''Evet, Singo çok iyi bir oyuncu ama artık Türkiye pazarını buldu Avrupalılar. Sizi içten içe deşerler. Kante'nin maliyeti 34 yaşında 60 milyon euro olur mu? Guendouzi gibi düz bir oyuncunun maliyeti 60 milyon euro olur mu? Uğurcan Çakır 30 milyon euro, Singo sağ bek 30 milyon euro. Nereye kadar vereceksiniz bu 30 milyon euroları. İnsanlar her zaman böyle 30'luk 50'lik transferler beklemesinler, hayal. Bundan sonrası için çok zor artık. Fenerbahçe için de Galatasaray için de zor. Fırsat transferi olur, öyle bir genç yakalarsınız ki Haaland gibi... Bu tip olabilir bir tane.'' ifadelerini kullandı.

''KENDİNİZE GELİN!''

Transfer maliyetlerini eleştirmeye devam eden Hasan Şaş, ''Bundan sonra Türkiye'dekiler unutmasın. Beşiktaş 50 milyon euro harcadı ya! Devre arası transfere 50 milyon euro. Ben gözlerimle görüyorum Singo, Noa Lang 10 milyon euro. Guendouzi 8 milyon euro... Ne 30 milyon eurosu yapmayın artık bir kendinize gelin. Gerçekten kendinize gelin!" sözlerini sarf etti.