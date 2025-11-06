Haberler

Hasan Şaş, 4 takım ismi verdi: Galatasaray bunlar hariç hepsini yener

Hasan Şaş, 4 takım ismi verdi: Galatasaray bunlar hariç hepsini yener
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Spor yorumcusu Hasan Şaş Galatasaray'ın Ajax'ı 3-0 mağlup ettiği Şampiyonlar Ligi maçını yorumladı. Hasan Şaş, 4 takım saydı ve Sarı-kırmızılıların bu takımlar dışında geri kalan tüm takımları yenebileceğini belirtti. Şaş, yaptığı açıklamada ''Tabii ki çok iyi takımlar var ama Bayern Münih'in, Arsenal'in, Real Madrid, Barcelona'nın dışında yani bana yenemeyeceğiniz takım yokmuş gibi geliyor.'' dedi.

  • Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda Ajax'ı 3-0 mağlup etti.
  • Hasan Şaş, Galatasaray'ın Bayern Münih, Arsenal, Real Madrid ve Barcelona dışındaki tüm takımları yenebileceğini belirtti.
  • Hasan Şaş, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk 8 hedefine ulaşması gerektiğini ifade etti.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray, deplasmanda Ajax'ı Victor Osimhen'in attığı gollerle 3-0 mağlup etti. Spor yorumcusu Hasan Şaş, sporON YouTube kanalında karşılaşmayı değerlendirerek çarpıcı bir iddiada bulundu.

''BU YOLDAN DÖNÜŞ OLMAMALI''

İlk 8 hedefinde ısrar edilmesini belirten Hasan Şaş, "Biz bir yola girdik. Bence bu yoldan da dönüş olmamalı, ilk 8 için kovalanmalı. Artık buraya kadar geldik ve artık taraftar da bu yola girdi. Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge'ün 3 tane gol attığı Barcelona var, PSG'in düşüşte olduğu bir şey var.'' dedi.

''4 TAKIM DIŞINDA YENEMEYECEĞİ YOK''

Hasan Şaş, 4 takım dışında Galatasaray'ın yenemeyeceği bir takımın olmadığını belirterek, ''Tabii ki çok iyi takımlar var ama Bayern Münih'in, Arsenal'in, Real Madrid, Barcelona'nın dışında yani bana yenemeyeceğiniz takım yokmuş gibi geliyor. Galatasaray, Liverpool'u yendi değil mi? Çok iyi bir oyunla. Yani hayal ettiriyor artık. Bu hayal de güzel bir hayal. Tekrar böyle ciddi ama özgüveni yüksek Galatasaray bu saatten sonra ilk 8'i hayal etmeli. Şampiyonlar Ligi'nde nasıl oynayacağını öğrendiler bence.'' ifadelerini kullandı.

Cemre Yıldız
Haberler.com / Spor
Sındırgı'da 3.6 ve 4.3 büyüklüğünde deprem

Afet bölgesi ilan edilen kent beşik gibi! Peş peşe iki korkutan deprem
'ABD'nin Suriye'de askeri hava üssü kuracağı' iddiası

Türkiye'nin komşusuna ABD üs kuruyor! Uçaklar inmeye başladı bile
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıSessiz Çığlık:

Hasan hakikaten senin gozler saş PSG-M.CİTY-İNTER bu takimlar gs nin icinden geçer

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıNiyazi Işık:

Hasssaaaann ne alaka bu takimlar haric... Gs bunlarin alayina kor...

Yorum Beğen2
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSerdar Ulucan:

Sonumuz ne olur bilmem ama Şampiyonlar ligin de bizleri gururlandıran tek takım GALATASARAY

Yorum Beğen1
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarıtamer durmaz:

birde psg var bence realmadridi yenebilir diğerlerini oyun olarak yenemez

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Alanya'da cami avlusundaki bankta bir kişi ölü bulundu

Camide abdest alacaklardı, gördükleri karşısında dehşete düştüler
Kocaelispor Başkan Vekili Ahmet Arık: Galatasaray'a karşı galip geleceğiz inşallah

Gözlerini dev maça diktiler: Galatasaray'a karşı galip geleceğiz
'AVM'lerin babası' Hüseyin Bayraktar hayatını kaybetti

"AVM'lerin babası" hayatını kaybetti
Rıdvan Dilmen'den Galatasaray için büyük Şampiyonlar Ligi kehaneti

Galatasaray için büyük Şampiyonlar Ligi kehaneti
Eskişehirli profesörün hesabına bir gecede 2,3 milyon TL yatırıldı

Profesörün hesabına bir gecede 2,3 milyon TL yatırıldı
Alanya'da cami avlusundaki bankta bir kişi ölü bulundu

Camide abdest alacaklardı, gördükleri karşısında dehşete düştüler
Kocaelispor Başkan Vekili Ahmet Arık: Galatasaray'a karşı galip geleceğiz inşallah

Gözlerini dev maça diktiler: Galatasaray'a karşı galip geleceğiz
Kayıp anne ve oğlunu görenlerin sözleri kafaları iyice karıştırdı: Buraya kadar gelemezler, yürümesi çok zor

Kayıp anne ve oğlunu görenlerin sözleri kafaları iyice karıştırdı
İşte 500 bin sosyal konutun yapılacağı ilçeler

İşte 500 bin sosyal konutun yapılacağı ilçeler
Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 13 seçim anketinin ortalaması

Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte 13 seçim anketinin ortalaması
Yollar ayrıldı! Galatasaray'a mağlup olan Ajax'ta fatura John Heitinga'ya kesildi

Resmen açıklandı! Cimbom'a yenilmenin faturası çok ağır oldu
'Geçer' diye beklemeyin! Ölümcül karışımın ilk sinyali böyle geliyor

"Geçer" diye beklemeyin! Ölümcül karışımın ilk sinyali böyle geliyor
Erbakan'dan seçim resti: Başka bir adayı desteklememiz mümkün değil

Erbakan'dan seçim resti: Başka bir adayı desteklememiz mümkün değil
Bakan Şimşek işareti verdi! İşte vergi, ceza ve harçlara uygulanacak zam oranı

Bakan Şimşek işareti verdi! İşte yapılacak indirimin oranı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.