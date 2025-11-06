Hasan Şaş, 4 takım ismi verdi: Galatasaray bunlar hariç hepsini yener

Uefa Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray, deplasmanda Ajax'ı Victor Osimhen'in attığı gollerle 3-0 mağlup etti. Spor yorumcusu Hasan Şaş, sporON YouTube kanalında karşılaşmayı değerlendirerek çarpıcı bir iddiada bulundu.

''BU YOLDAN DÖNÜŞ OLMAMALI''

İlk 8 hedefinde ısrar edilmesini belirten Hasan Şaş, "Biz bir yola girdik. Bence bu yoldan da dönüş olmamalı, ilk 8 için kovalanmalı. Artık buraya kadar geldik ve artık taraftar da bu yola girdi. Şampiyonlar Ligi'nde Club Brugge'ün 3 tane gol attığı Barcelona var, PSG'in düşüşte olduğu bir şey var.'' dedi.

''4 TAKIM DIŞINDA YENEMEYECEĞİ YOK''

Hasan Şaş, 4 takım dışında Galatasaray'ın yenemeyeceği bir takımın olmadığını belirterek, ''Tabii ki çok iyi takımlar var ama Bayern Münih'in, Arsenal'in, Real Madrid, Barcelona'nın dışında yani bana yenemeyeceğiniz takım yokmuş gibi geliyor. Galatasaray, Liverpool'u yendi değil mi? Çok iyi bir oyunla. Yani hayal ettiriyor artık. Bu hayal de güzel bir hayal. Tekrar böyle ciddi ama özgüveni yüksek Galatasaray bu saatten sonra ilk 8'i hayal etmeli. Şampiyonlar Ligi'nde nasıl oynayacağını öğrendiler bence.'' ifadelerini kullandı.